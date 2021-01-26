«Скучно, девушки!» – Мариинская гимназия со скидкой в 55 процентов

26.01.2021, 8:07, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество, Приватизация

Здание бывшей Мариинской гимназии вместе с земельным участком оценили в 11,1 млн рублей. Ранее рыбинские чиновники называли другую стоимость – 24 миллиона (8 за здание и 14 за землю).

Администрация Рыбинска решила все же включить объект культурного наследие «Мариинскую женскую гимназию» в план приватизации на 2021 год. Как следует из пояснительной записки: административное здание, находящееся по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 14 (назначение: нежилое, площадь 3 535,1 кв. м, количество этажей, в том числе подземных: 3. 1830-е гг. Земельный участок – в собственность) будет включен в план приватизации 11 141 242 рублей 95 копеек.

Речь идет о балансовой стоимости, а не о рыночной оценке.

То есть, вероятно, рыночную оценку муниципального имущества за целый год так и не сделали. Хотя чиновники утверждали, что она есть и даже называли цену – 24 млн рублей (25 июня 2020 года).

А 27 февраля 2020 года, в ходе заседания муниципального совета Ирина Серова, начальник отдела приватизации администрации города, заявляла, что «на сегодняшний день мы заключили муниципальный контракт на проведение оценки имущества, но отчет еще не предоставлен».

По всей видимости все это была обычная ложь. Во всяком случае, за целый год, с начала это мутной истории, так и не появилось достоверной информации о проведении оценки муниципального имущества.

Напомним, 9 февраля 2020 года ryb.ru стало известно, что глава Рыбинска Денис Добряков решил выкупить у частного собственника бывший дом культуры «Полиграф» за 25 млн рублей.

Как следовало из служебных документов, ДК «Полиграф» необходим для обеспечения работы МАУ «Молодежный центр «Максимум», в структуре которого работают 10 клубов по месту жительства площадью от 46 до 1000 кв метров.

Сразу после публикации Денис Добряков заявил, что «приобретение здания на Луговой, 17 является покупкой лишь формально . Частному собственнику приглянулась бывшая Мариинская гимназия в центре Рыбинска».

– Владельца ДК «Полиграф» заинтересовало здание бывшей третьей школы на улице Ломоносова, находящееся в муниципальной собственности, – прокомментировал ситуацию глава. – Этот объект нам не удается продать с 2013 года. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, имущество муниципального образования не подлежит процедуре мены.

– Поэтому чтобы соблюсти все правила, сначала нами будет запущена процедура продажи здания школы, а после этого на вырученные деньги город сможет приобрести дворец культуры,- добавил Денис Добряков.- По сути, мы договорились с собственником ДК «Полиграф» на адекватную по стоимости замену.

– Если владелец гарантированно не выкупает здание («Мариинской гимназии»), то в расходную часть, эти расходы (на покупку ДК), не один здравомыслящий человек не включит (но депутаты сразу включили – ryb.ru), – заявил 12 февраля на заседании профильной комиссии муниципального совета глава Рыбинска.

А когда депутат Олег Леонтьев поинтересовался, проводилась ли оценка задания гимназии и в какую стоимость его оценили, Денис Добряков вместо ответа заявил:

– Напишите заявление в прокуратуру, в ФСБ, в МВД, что бы нас проверяли. А я потом скажу, что господин Леонтьев против того, чтобы дети нормально занимались культурой.

Тем не менее, тогда депутаты 25 млн рублей для покупки «Полиграфа» выделили сразу, не дожидаясь продажи гимназии. А сделка, по словам чиновников, должна была состоятся во втором квартале текущего года.

Должна, но так и не состоялось. Гимназию даже исключили из плана приватизации (все равно на торги не выставляли).

Так, 25 июня 2020 на муниципальном совете выяснилось, объект, включенный в план приватизации, на торги так и не выставили.

А затем выяснилось, что у «интересанта» нет денег на покупку Мариинской гимназии, поэтому ее и на продажу выставлять нет смысла. Однако желание купить частный ДК «Полиграф» за счет местного бюджета осталось. И Денис Добряков это намерение полностью поддерживает.

– Здесь вопрос интересанта (частного собственника), который готов продать дворец культуры, а он крайне необходим микрорайону, – заявил глава 20 ноября 2020 года, невнятно добавив: – Интересант соглашается на те объекты, которые уже проходили (торги), но которые не торгуются. То есть, никакого ущерба для бюджета не происходит.

Что имел ввиду Денис Добряков из этой фразы сложно понять. Возможно, владелец ДК купит не гимназию, а другое неликвидное имущество. Или купит все же гимназию, но за 11 млн рублей и после.

Но ущерба же для города пока еще не происходит. А потом будут выборы нового главы…