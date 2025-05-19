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Цены растут все быстрее

19.05.2025, 12:17, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в марте стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 218 рублей (+3,2 процента за месяц) и составила 7023,28 рубля (в марте – 6805,05 рублей).

За год минимальный набор подорожал на 27 процентов. За месяц больше всего выросли цены на капусту (+29,3%, за год – на 64,5%), лук репчатый (19,2%, за год – на 81,8%), картофель (+14,8%, за год – на 238,2%) и морковь (+14,2%, за год – всего на 7,2%). Наиболее заметно подешевели яйца (-7,2%, за год на -16,1%).

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей

Стоимость продуктов в расчете на дного человека в апреле, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

689,13

845,58

861,41

1,9%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

344,69

110,62

114,90

3,9%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

202,43

241,68

236,17

-2,3%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

843,09

126,46

126,46

0,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

227,80

259,49

265,77

2,4%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

367,51

21,13

21,44

1,5%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

1139,63

174,07

170,94

-1,8%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

145,60

83,69

84,93

1,5%

Маргарин, кг

6

0,5

267,01

136,65

133,51

-2,3%

Сметана, кг

1,8

0,15

346,86

51,94

52,03

0,2%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

77,05

701,16

706,29

0,7%

Творог нежирный, кг

10

0,83

402,07

334,07

335,06

0,3%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

893,73

187,21

186,19

-0,5%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

100,45

162,62

150,68

-7,3%

Сахар-песок, кг

20

1,67

70,25

117,92

117,08

-0,7%

Печенье, кг

0,7

0,06

291,32

16,94

16,99

0,3%

Карамель, кг

0,7

0,06

326,07

18,79

19,02

1,2%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1511,74

62,44

62,99

0,9%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

20,09

6,21

6,11

-1,6%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

2003,10

117,90

121,86

3,4%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

50,53

84,93

84,22

-0,8%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

61,99

595,51

594,07

-0,2%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

101,74

639,38

635,88

-0,5%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

118,35

50,91

49,31

-3,1%

Пшено, кг

6

0,5

55,60

28,37

27,80

-2,0%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

60,45

38,37

36,77

-4,2%

Вермишель, кг

6

0,5

106,52

52,99

53,26

0,5%

Картофель, кг

150

12,5

78,60

855,63

982,50

14,8%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

69,60

156,95

203,00

29,3%

Лук репчатый, кг

20

1,67

70,82

98,98

118,03

19,2%

Морковь, кг

35

2,92

52,90

135,16

154,29

14,2%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

233,01

36,10

34,95

-3,2%

Яблоки, кг

18,6

1,55

167,33

255,24

259,36

1,6%

Стоимость набора, в расчете на месяц

6805,05

7023,28

3,2%

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