Цены растут все быстрее

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в марте стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 218 рублей (+3,2 процента за месяц) и составила 7023,28 рубля (в марте – 6805,05 рублей).

За год минимальный набор подорожал на 27 процентов. За месяц больше всего выросли цены на капусту (+29,3%, за год – на 64,5%), лук репчатый (19,2%, за год – на 81,8%), картофель (+14,8%, за год – на 238,2%) и морковь (+14,2%, за год – всего на 7,2%). Наиболее заметно подешевели яйца (-7,2%, за год на -16,1%).

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…

