Цены растут все быстрее
19.05.2025, 12:17, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в марте стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 218 рублей (+3,2 процента за месяц) и составила 7023,28 рубля (в марте – 6805,05 рублей).
За год минимальный набор подорожал на 27 процентов. За месяц больше всего выросли цены на капусту (+29,3%, за год – на 64,5%), лук репчатый (19,2%, за год – на 81,8%), картофель (+14,8%, за год – на 238,2%) и морковь (+14,2%, за год – всего на 7,2%). Наиболее заметно подешевели яйца (-7,2%, за год на -16,1%).
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на дного человека в апреле, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
689,13
|
845,58
|
861,41
|
1,9%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
344,69
|
110,62
|
114,90
|
3,9%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
202,43
|
241,68
|
236,17
|
-2,3%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
843,09
|
126,46
|
126,46
|
0,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
227,80
|
259,49
|
265,77
|
2,4%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
367,51
|
21,13
|
21,44
|
1,5%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
1139,63
|
174,07
|
170,94
|
-1,8%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
145,60
|
83,69
|
84,93
|
1,5%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
267,01
|
136,65
|
133,51
|
-2,3%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
346,86
|
51,94
|
52,03
|
0,2%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
77,05
|
701,16
|
706,29
|
0,7%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
402,07
|
334,07
|
335,06
|
0,3%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
893,73
|
187,21
|
186,19
|
-0,5%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
100,45
|
162,62
|
150,68
|
-7,3%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
70,25
|
117,92
|
117,08
|
-0,7%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
291,32
|
16,94
|
16,99
|
0,3%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
326,07
|
18,79
|
19,02
|
1,2%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1511,74
|
62,44
|
62,99
|
0,9%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
20,09
|
6,21
|
6,11
|
-1,6%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
2003,10
|
117,90
|
121,86
|
3,4%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
50,53
|
84,93
|
84,22
|
-0,8%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
61,99
|
595,51
|
594,07
|
-0,2%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
101,74
|
639,38
|
635,88
|
-0,5%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
118,35
|
50,91
|
49,31
|
-3,1%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
55,60
|
28,37
|
27,80
|
-2,0%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
60,45
|
38,37
|
36,77
|
-4,2%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
106,52
|
52,99
|
53,26
|
0,5%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
78,60
|
855,63
|
982,50
|
14,8%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
69,60
|
156,95
|
203,00
|
29,3%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
70,82
|
98,98
|
118,03
|
19,2%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
52,90
|
135,16
|
154,29
|
14,2%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
233,01
|
36,10
|
34,95
|
-3,2%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
167,33
|
255,24
|
259,36
|
1,6%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
6805,05
|
7023,28
|
3,2%
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