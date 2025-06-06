Как дорожают продукты
06.06.2025, 12:12, Главное
Теги: Безработица, Война, Общество, Работа
По официальным данным годовая инфляция в России замедлилась до 9,66%, при этом, социальные пенсии в 2025 году повысили на 14,75%.
По официальным данным за год минимальный набор питания подорожал на 27%. Ryb.ru сравнил цены на продукты питания (включая водку – она подорожала на 17%) на начало июня прошлого и этого года.
Больше всего выросли цены на продукты из «борщевого набора»: картофель – почти в три раза, лук репчатый – на 77% и капусту – на 66%. Заметно подешевели куриные яйца – на 21%.
|
Наименование товара
|
Средние цены на 3 июня 2024 года, рублей
|
Средние цены на 2 июня 2025 года, рублей
|
Изменение за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
590,23
|
707,73
|
19,9%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
311,74
|
355,4
|
14,0%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
811,5
|
843,09
|
3,9%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
207,42
|
208,74
|
0,6%
|
Сосиски, сардельки, кг
|
502,51
|
557,12
|
10,9%
|
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг
|
596,58
|
625,78
|
4,9%
|
Колбаса вареная, кг
|
545,78
|
518,4
|
-5,0%
|
Консервы мясные для детского питания, кг
|
1106,15
|
1159,15
|
4,8%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
183,5
|
234,67
|
27,9%
|
Масло сливочное, кг
|
844,81
|
1 128,15
|
33,5%
|
Масло подсолнечное, л
|
122,14
|
140,95
|
15,4%
|
Маргарин, кг
|
243,37
|
280,81
|
15,4%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
67,17
|
77,45
|
15,3%
|
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л
|
102,98
|
120,48
|
17,0%
|
Сметана, кг
|
293,93
|
347,59
|
18,3%
|
Творог, кг
|
365,18
|
405,28
|
11,0%
|
Смеси сухие молочные для детского питания, кг
|
1356,57
|
1 472,45
|
8,5%
|
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг
|
754,97
|
894,72
|
18,5%
|
Консервы овощные для детского питания, кг
|
634,24
|
727,17
|
14,7%
|
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг
|
441,72
|
527,21
|
19,4%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
114,97
|
90,87
|
-21,0%
|
Сахар-песок, кг
|
71,33
|
68,83
|
-3,5%
|
Печенье, кг
|
238,09
|
300,55
|
26,2%
|
Чай черный байховый, кг
|
1384,44
|
1 549,55
|
11,9%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
17,71
|
20,19
|
14,0%
|
Мука пшеничная, кг
|
47,32
|
51,21
|
8,2%
|
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
|
55,6
|
62,34
|
12,1%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг
|
85,89
|
104,12
|
21,2%
|
Рис шлифованный, кг
|
123,69
|
117,04
|
-5,4%
|
Пшено, кг
|
51,07
|
55,31
|
8,3%
|
Крупа гречневая-ядрица, кг
|
81,63
|
79,81
|
-2,2%
|
Вермишель, кг
|
97,9
|
107,01
|
9,3%
|
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг
|
101,32
|
107,36
|
6,0%
|
Картофель, кг
|
30,12
|
88,74
|
194,6%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
44,51
|
73,86
|
65,9%
|
Лук репчатый, кг
|
44,24
|
78,19
|
76,7%
|
Свёкла столовая, кг
|
65,84
|
82,08
|
24,7%
|
Морковь, кг
|
60,21
|
73,46
|
22,0%
|
Огурцы свежие, кг
|
130,95
|
144,27
|
10,2%
|
Помидоры свежие, кг
|
192,4
|
216,71
|
12,6%
|
Яблоки, кг
|
151,25
|
180,46
|
19,3%
|
Бананы, кг
|
156,89
|
155,08
|
-1,2%
|
Водка, л
|
699,25
|
819,07
|
17,1%
|
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека
|
344,45
|
399,62
|
16,0%
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