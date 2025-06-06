Как дорожают продукты

По официальным данным годовая инфляция в России замедлилась до 9,66%, при этом, социальные пенсии в 2025 году повысили на 14,75%.

По официальным данным за год минимальный набор питания подорожал на 27%. Ryb.ru сравнил цены на продукты питания (включая водку – она подорожала на 17%) на начало июня прошлого и этого года.

Больше всего выросли цены на продукты из «борщевого набора»: картофель – почти в три раза, лук репчатый – на 77% и капусту – на 66%. Заметно подешевели куриные яйца – на 21%.

