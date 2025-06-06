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Как дорожают продукты

06.06.2025, 12:12, Главное
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По официальным данным годовая инфляция в России замедлилась до 9,66%, при этом, социальные пенсии в 2025 году повысили на 14,75%.

По официальным данным за год минимальный набор питания подорожал на 27%. Ryb.ru сравнил цены на продукты питания (включая водку – она подорожала на 17%) на начало июня прошлого и этого года.

Больше всего выросли цены на продукты из «борщевого набора»: картофель – почти в три раза, лук репчатый – на 77% и капусту – на 66%. Заметно подешевели куриные яйца – на 21%.
 

Наименование товара

Средние цены на 3 июня 2024 года, рублей

Средние цены на 2 июня 2025 года, рублей

Изменение за год

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

590,23

707,73

19,9%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

311,74

355,4

14,0%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

811,5

843,09

3,9%

Куры охлажденные и мороженые, кг

207,42

208,74

0,6%

Сосиски, сардельки, кг

502,51

557,12

10,9%

Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг

596,58

625,78

4,9%

Колбаса вареная, кг

545,78

518,4

-5,0%

Консервы мясные для детского питания, кг

1106,15

1159,15

4,8%

Рыба мороженая неразделанная, кг

183,5

234,67

27,9%

Масло сливочное, кг

844,81

1 128,15

33,5%

Масло подсолнечное, л

122,14

140,95

15,4%

Маргарин, кг

243,37

280,81

15,4%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

67,17

77,45

15,3%

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л

102,98

120,48

17,0%

Сметана, кг

293,93

347,59

18,3%

Творог, кг

365,18

405,28

11,0%

Смеси сухие молочные для детского питания, кг

1356,57

1 472,45

8,5%

Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг

754,97

894,72

18,5%

Консервы овощные для детского питания, кг

634,24

727,17

14,7%

Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг

441,72

527,21

19,4%

Яйца куриные, 10 шт,

114,97

90,87

-21,0%

Сахар-песок, кг

71,33

68,83

-3,5%

Печенье, кг

238,09

300,55

26,2%

Чай черный байховый, кг

1384,44

1 549,55

11,9%

Соль поваренная пищевая, кг

17,71

20,19

14,0%

Мука пшеничная, кг

47,32

51,21

8,2%

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг

55,6

62,34

12,1%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг

85,89

104,12

21,2%

Рис шлифованный, кг

123,69

117,04

-5,4%

Пшено, кг

51,07

55,31

8,3%

Крупа гречневая-ядрица, кг

81,63

79,81

-2,2%

Вермишель, кг

97,9

107,01

9,3%

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг

101,32

107,36

6,0%

Картофель, кг

30,12

88,74

194,6%

Капуста белокочанная свежая, кг

44,51

73,86

65,9%

Лук репчатый, кг

44,24

78,19

76,7%

Свёкла столовая, кг

65,84

82,08

24,7%

Морковь, кг

60,21

73,46

22,0%

Огурцы свежие, кг

130,95

144,27

10,2%

Помидоры свежие, кг

192,4

216,71

12,6%

Яблоки, кг

151,25

180,46

19,3%

Бананы, кг

156,89

155,08

-1,2%

Водка, л

699,25

819,07

17,1%

Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека

344,45

399,62

16,0%

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