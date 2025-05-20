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Кому банки установили лимит на онлайн-переводы до 100 тысяч рублей в месяц?

20.05.2025, 10:01, Детали
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Ряд ярославцев столкнулся с ограничениями на онлайн-переводы по карте.

Заместитель управляющего ярославским отделения Банка России Евгений Ефремов объяснил, что это связано с новыми правилами борьбы с кибермошенниками:

– По закону банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его банковских реквизитах содержатся в базе данных Банка России, куда попадают граждане, чьи операции признаны подозрительными. Если банк не заблокировал карту или доступ к онлайн-банкингу, с 15 мая 2025 года для такого человека вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям с использованием электронного средства платежа более 100 тыс. рублей в месяц.

Ограничение действует, пока сведения о человеке находятся в базе данных Банка России. Чтобы совершить перевод на сумму, превышающую установленный законом лимит, человеку необходимо обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

На переводы в адрес юридических лиц ограничение не распространяется. Это значит, что человек, сведения о котором или информация о его платежных средствах есть в базе данных Банка России, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, оплачивать жилищно-коммунальные и другие услуги.


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