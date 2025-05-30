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Мошенники все чаще используют многоступенчатые схемы обмана

30.05.2025, 9:09, Новости
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Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры.

Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России. Это делается для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности.

«Представитель Центробанка», по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет в мегарегуляторе. На самом деле, если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию.

Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы поддержки Госуслуг и других структур. Не существует специальных безопасных счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести деньги для сохранности.

– Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им. Переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно. Если во время разговора вам предлагают пообщаться последовательно с сотрудниками разных госструктур — это признак мошенничества. Иногда лжесотрудники государственных служб могут перезванивать своей жертве через некоторое время. Настоящие работники государственных ведомств никогда не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам. При поступлении такого телефонного звонка прекратите разговор и положите трубку, – комментирует эксперт по кибербезопасности Банка России Андрей Коценко.


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