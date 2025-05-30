Мошенники все чаще используют многоступенчатые схемы обмана

Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры.

Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России. Это делается для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности.

«Представитель Центробанка», по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет в мегарегуляторе. На самом деле, если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию.

Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы поддержки Госуслуг и других структур. Не существует специальных безопасных счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести деньги для сохранности.

– Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им. Переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно. Если во время разговора вам предлагают пообщаться последовательно с сотрудниками разных госструктур — это признак мошенничества. Иногда лжесотрудники государственных служб могут перезванивать своей жертве через некоторое время. Настоящие работники государственных ведомств никогда не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам. При поступлении такого телефонного звонка прекратите разговор и положите трубку, – комментирует эксперт по кибербезопасности Банка России Андрей Коценко.