Рыбинск. Криминальная хроника

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса

В полицию поступило заявление от жительницы г. Рыбинска, 2007 г.р., о том, что знакомый, воспользовавшись ее сотовым телефоном, через мобильное приложение похитил 5 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что ранее заявительница одолжила денежные средства в сумме 3,5 тыс. рублей своему знакомому. Не получив долг обратно в оговоренные сроки и не желая больше ждать, девушка написала заявление в полицию о якобы совершенном в отношении нее противоправном деянии, а именно о краже денежных средств со счета.

Также полицейскими установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении заявительницы совершено не было, ею даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Расследование продолжается.

Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

После ДТП в г. Рыбинске, в результате которого погибла женщина-пешеход, возбуждено уголовное дело

12 мая в 13-35 в г. Рыбинске у д. 75 по ул. Крестовой произошло ДТП: по предварительным данным водитель 2006 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ-2121» совершил наезд на женщину 1984 г.р. В результате ДТП пешеход с травмами была доставлена в больницу, впоследствии скончалась.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водитель 2006 г.р. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества на общую сумму свыше двух миллионов рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 22-летний житель города, который сообщил, что стал жертвой мошенников. По его словам, ему позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщили о якобы произошедшей утечке персональных данных и необходимости повышения кредитного рейтинга. Под диктовку звонивших молодой человек оформил два кредита, после чего перевёл на указанные счета всю сумму — 1 миллион 150 тысяч рублей.

Также с аналогичным заявлением в полицию обратилась 51-летняя местная жительница: мошенники представились сотрудниками социальной службы и под предлогом внесения изменений в трудовой стаж получили от женщины код из СМС. Затем, представляясь работниками «финансовых организаций», убедили её перевести более 1 миллиона рублей на так называемый «безопасный счёт».

По обоим фактам следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведётся расследование.

Полиция напоминает:

– Не доверяйте неизвестным, кем бы они ни представлялись;

– Сотрудники банков, МФЦ или государственных служб никогда не требуют перевода средств на «безопасные счета»;

– Никому не сообщайте коды из СМС и данные своих карт;

При малейших сомнениях — немедленно завершайте разговор и обращайтесь в полицию. Будьте бдительны и предупредите своих близких о подобных схемах мошенничества!

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу сотового телефона и денег со счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница, 1987 г.р. с заявлением о пропаже телефона и денежных средств с банковского счета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая, 1998 г.р., которая дала признательные показания. Полицейским она пояснила, что в туалетной комнате одного из ночных заведений заметила оставленный без присмотра сотовый телефон. Взяв устройство, которое оказалось не заблокированным, предприимчивая злоумышленница через смс-сообщения осуществила перевод денежных средств с банковского счета потерпевшей на свою банковскую карту в сумме 10 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Ущерб частично возмещен, телефон изъят.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.