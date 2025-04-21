Рыбинск. Криминальная хроника с 14 по 20 апреля

Попытка заработать на инвестициях в сети интернет обернулась для жителя Рыбинска ущербом почти в 6 млн рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился местный житель, 2000 г.р., который пояснил, что в феврале 2025 года в сети Интернет познакомился с девушкой, которая предложила поучаствовать в инвестиционных проектах. Под предлогом получения дополнительного заработка, убедила заявителя переводить денежные средства на указанные счета. Получив инструкции от «брокеров», заявитель с марта 2025 года осуществлял денежные переводы. Общий ущерб составил более 5,7 млн. рублей, из них собственных сбережений было всего порядка 400 тысяч рублей, остальная сумма – кредитные денежные средства. Вывести вложенные и заработанные денежные средства мужчина не смог и обратился в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция призывает граждан быть бдительными: желая участвовать в инвестиционных проектах, обращайтесь в банковские организации лично. Не переводите деньги по указанию неизвестных в сети Интернет. Будьте бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах. Мошенники – хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям.

Житель Рыбинска лишился автомобиля и денег после общения с мошенниками

В полицию Рыбинска с заявлением обратился мужчина, 1963 г.р., о том, что на мобильный телефон ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что третьими лицами получен доступ к личному кабинету «Госуслуг», вследствие чего теперь у них есть возможность распоряжаться принадлежащим ему автомобилем по доверенности, оформленной от его лица.

Для пресечения указанных действий, мужчине было предложено срочно продать транспортное средство, чтобы этого не смогли сделать злоумышленники, а вырученные денежные средства для сохранности перевести на «безопасный счет».

Мужчина выполнил все указания звонившего, срочно оформил сделку купли-продажи личного авто «КИА РИО», а полученные денежные средства перевел на продиктованный счет. Ущерб составил 1 млн. 250 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Прием на службу в органы внутренних дел

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рыбинское» приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, для прохождения службы в органах внутренних дел. На службу в органы внутренних дел могут поступать граждане, достигшие возраста 18 лет.

Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел составляет: 50 лет – для замещения должностей в органах внутренних дел младшего и среднего начальствующего состава; 55 лет – старшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам:

– образование не ниже среднего общего (для должностей младшего начальствующего состава), среднего профессионального (для должностей среднего начальствующего состава),

– отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной), прекращение уголовного преследования по не реабилитирующим обстоятельствам,

– отсутствие гражданства (подданства) иностранного государства,

– для лиц мужского пола, прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Должности:

• участковый уполномоченный полиции (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет от 55 000 рублей.

• оперуполномоченный (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет 57 000 рублей.

• дознаватель (образование высшее юридическое); денежное довольствие в месяц составляет 50 000 рублей.

• следователь (образование высшее юридическое); денежное довольствие в месяц составляет 53 000 рублей.

• инспектор дорожно-патрульной службы полиции (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет 55 000 рублей.

• полицейский ОР ППСП (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 40 000 рублей.

• полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 38 000 рублей.

• полицейский, полицейский (водитель) взвода (комендантского) по охране объектов органов внутренних дел (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 33 000 рублей.

Предусмотрена упрощенная процедура прохождения военно-врачебной комиссии для сотрудников, ранее проходивших службу в органах внутренних дел, и ветеранов боевых действий, исполнявших задачи в особых условиях.

Законодательными актами установлены льготы для сотрудников органов внутренних дел: право на пенсию после 20 лет выслуги (учитывая службу в ВС). Выплачиваются: материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания ежегодно к отпуску.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней.

Подразделениям: ОР ППСП, изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, взвода (комендантский) по охране объектов органов внутренних дел ежемесячно выплачивается губернаторская выплата.

По вопросу трудоустройства обращайтесь по адресу: ул. Карякинская, 51, каб.40а, отдел по работе с личным составом с 09:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), тел. (4855) 228-021.