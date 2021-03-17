Атака на город

Новости дня

О главной ошибке велосипедистов-отравителей. Сцена из жизни Москвы 2021 года. В воскресенье — 14 марта — к зданию в центре города подходит человек в костюме химической защиты, поверх которого надета желтая униформа курьера «Яндекса» и сумка доставщика еды. Перед собой он ведет специально оборудованный пульверизатором велосипед — скорее инструмент шпиона, чем транспортное средство, в стиле […]

Разное - 17.03.2021, 17:38

Роскомнадзор и Европейский совет ядерных исследований заключили договор аренды Большого адронного коллайдера. Мощности ускорителя будут использованы для замедления и блокировки Twitter на территории РФ. В Женеву уже отправились российские ученые для дополнительной настройки коллайдера. – Мы исчерпали ресурс в правовом поле, но мы не сдаемся перед натиском американской угрозы в киберпространстве. Западные партнеры неожиданно предложили […]

Разное - 17.03.2021, 17:33

Налоги, тарифы, пенсии, медицина и образование являются вопросами внутренней политики и не должны быть предметом переговоров с иностранными кредиторами, поэтому Верховная Рада должна принять постановление, которое установит для правительства конкретные социально-экономические ориентиры для переговоров с международными кредиторами. Такое мнение высказал в своем блоге на сайте “Корреспондент” лидер партии “За майбутнє”, народный депутат Игорь Палица. Он […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:32

Власти Исландии открывают границы для иностранцев, которые прошли вакцинацию одним из сертифицированных в ЕС препаратов либо переболели COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства страны 16 марта. С 18 марта тем, кто будет приезжать в страну, не придется проходить двухнедельный карантин и предоставлять результаты ПЦР-тестов. Достаточно предоставить доказательства вакцинации препаратом, сертифицированным Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) или Всемирной […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:32

Израильские арехологи во время раскопок в Иудейской пустыне нашли десятки фрагементов библейского свитка, написанного на греческом языке. Об этом 16 марта сообщил сайт МИД Израиля. “Впервые почти за 60 лет археологические раскопки обнаружили фрагменты библейского свитка. Свиток, написанный на греческом языке, включает в себя отрывки из Книг Двенадцати малых пророков, включая книги Захарии и Наума”, – отметили в сообщении. Также […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:32

Первый мэр Севастополя Виктор Семенов в интервью изданию “ГОРДОН” рассказал, что после увольнения из Министерства иностранных дел Украины в 2014 году поехал в Севастополь, чтобы навестить тяжело больную маму. По словам Семенова, в городе он встретил знакомых из российской части подкомиссии по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины. “Разговорились. Я настаивал, что все произошедшее незаконно. Один из […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:32

Южнокорейская группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса как музыканты, чей клип в день премьеры одновременно посмотрело наибольшее количество пользователей. Об этом 16 марта сообщается на странице проекта в Twitter. Установить рекорд коллективу удалось благодаря клипу на песню Dynamit (2020), который в первый день после обнародования посмотрело 38 млн. человек. “Это самый плохо скрываемый секрет […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:32

Вчера компанией Ubisoft игра Assassin’s Creed Valhalla была обновлена функцией трансмогрификации, с помощью которой игрок приобретает новые навыки и получает подарок. Однако у многих игроков возникли проблемы именно с получением бесплатных подарков и бонусов – например, при попытке забрать броню с йольского праздника и костюма Альтаира они получают ошибку [0x70000d03]. Разработчики сообщили, что им известно […]

Разное - 17.03.2021, 17:30

Intel показала новые процессоры 11-го поколения Rocket Lake-S. Произведённые на основе чипов с архитектурой Cypress Cove, они превосходят своих предшественников увеличенной производительностью и рядом новых возможностей. По словам представителей Intel, новые чипы стали на 19% мощнее по количеству выполняемых инструкций за цикл. В дополнение они получили встроенную графику Intel UHD с архитектурой Intel Xe Graphics […]

Разное - 17.03.2021, 17:30

Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский. «У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», – цитирует Недзельского РИА «Новости». По его словам, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:28

В Оренбурге трое детей разбили постамент памятника космонавту Юрию Гагарину, сообщил мэр города Владимир Ильиных. «Меньше месяца осталось до юбилейной даты первого полета человека в космос. И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге, в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту», – цитирует сайт мэрии […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:28

Премиальная британская компания Bentley в скором времени выпустит самый мощный автомобиль за всю историю бренда. В частности, речь идет о модели Bentley Continental GT, которая будет существенно доработана. Уже 23 марта официально рассекретят все параметры разгона и мощность нового суперкара. Заявлено, что новая модель получит задний привод, а также 8-ступенчатую роботизированную коробку передач. В настоящее […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:26

В Китае объявили о начале продаж новейшего кроссовера под названием FAW Bestune T55. Представленная модификация будет продаваться в версиях с моторами на 1,2 и 1,5 литра с мощностью 143 и 169 л.с. соответственно. Среди основных опций называют систему курсовой устойчивости, интеллектуальный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, панорамную крышу, а также ABS. Вместе с тем инженеры применили […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:26

По мнению экспертов, от 4 до 5% смартфонов, выставленных на полки магазинов, являются подделками. Чем популярнее модель, тем больше риск, что попадете на поддельный аппарат, собранный на «левом» заводе и неизвестно, на каких комплектующих. Как поясняют эксперты, больше всего подделывают сейчас популярные версии Samsung. Это говорит лишь о том, что такие аппараты легче продать. Также […]

Новости дня - 17.03.2021, 17:26

1 минута Ученые описывали сыпь при COVID-19 еще после первой волны коронавируса, но им было сложно доказать, что ее вызывает именно коронавирус. Позже дерматологи из Испании опубликовали результаты небольшого исследования, в ходе которого наблюдали за 21 пациентом с кожной сыпью на фоне COVID-19. Каждому из них был проведен тщательный осмотр слизистой оболочки рта. У шести […]

Разное - 17.03.2021, 17:12

17 марта во всем мире празднуется один из важнейших культурных и религиозных праздников — День святого Патрика. Обычно в этот день в Ирландии проходят народные гуляния, парады и прочие торжества, но из-за пандемии коронавируса большинство мероприятий были отменены. По этой же причине не состоялся традиционный тур представителей британской королевской семьи в Ирландию. Вместо этого герцог […]

Разное - 17.03.2021, 16:52

В РФ официально вводится единомыслие: Дума окончательно утвердила, чему можно учить людей, а чему — нет. Назовем вещи своими именами, пока это еще не выходит за рамки УК: «поправки в закон об образовании», принятые 16 марта Госдумой, это закон о цензуре, противоречащий ее запрету в ст. 29 Конституции РФ, а если вспомнить Козьму Пруткова, то […]

Разное - 17.03.2021, 16:48

Нардеп назвал Закарпатье одним из сложных украинских регионов. Своей основной задачей он назвал увеличение количества рабочих мест, заработных плат и веру, что Украина станет “сильной и красивой державой”. – Это регион, где минимум пять раз менялась власть, а люди оставались и ценили главные человеческие правила: любовь, добро и труд, – отметил он. Издание LB.ua, ссылаясь […]

Новости дня - 17.03.2021, 16:42

Сегодня я выскажу мысль, которая может не понравиться очень многим в Украине. Но то, что я скажу, является правдой. И опыт Азербайджана – тому подтверждение. Итак, все ли государства и международные организации, что заявляют ныне о важности восстановления территориальной целостности Украины, в реальности хотят такого развития событий? Действительно ли все они одобрят действия официального Киева, если […]

Новости дня - 17.03.2021, 16:42

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту нарушения Россией прав политзаключенного крымского татарина Теймура Абдуллаева. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 16 марта. В релизе сказано, что украинские правоохранители в ходе мониторинга СМИ в рамках уголовных производств по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, установили систематические грубые нарушения прав человека в местах несвободы в […]

Новости дня - 17.03.2021, 16:42

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