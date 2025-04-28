Рыбинск. Криминальная хроника с 21 по 27 апреля

Порядка 900 тысяч рублей жители Рыбинска перевели по указаниям телефонных мошенников, действующих по различным схемам

В полицию Рыбинска с заявлением обратилась 59-летняя горожанка и пояснила, что ей позвонили неизвестные и под предлогом получения заказного письма, убедили сообщить код, пришедший в смс – сообщении. После чего, гражданке стали поступать звонки в мессенджере от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных сбережений и перевода их на «безопасный счет», убедили выполнить несколько манипуляций с деньгами. Заявительница выполнила все указания звонивших. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей.

С аналогичным заявлением обратились двое местных жителей, девушка 2006 г.р. и молодой человек 2002 г.р., которым поступили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками медицинского учреждения и под предлогом смены медицинского полиса, убедили сообщить код из в смс – сообщения. После чего, позвонили неизвестные и под предлогом сохранности денежных средств убедили перевести заявителей деньги на «безопасный счет». Потерпевшие не перепроверили информацию в медицинском учреждении, выполнили требования звонивших и, как следствие, лишились более 200 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах.

Мошенники – хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям.

Сотрудники полиции напоминают: «безопасных» и «резервных» счетов не существует!

Не стоит предоставлять конфиденциальные данные своих банковских карт, либо переводить денежные средства по указанию неизвестных.

Задержана семейная пара за сбыт наркотических веществ

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств.

В ходе реализации оперативной информации рыбинскими полицейскими в районе ул. 2-ой Б. Тоговщинской по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана семейная пара: неработающий, ранее неоднократно судимый местный житель, 1982 г.р. и его неработающая супруга, 1988 г.р., при досмотре у которых, были обнаружены и изъяты 26 свертков с неизвестным веществом. Исследование, проведенное сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, показало, что содержимое свертков – синтетический наркотик метадон, общей массой более 21 гр.

Подозреваемыми даны признательные показания. Супруги намеревались сбывать наркотики бесконтактным способом путем оборудования «тайников-закладок», однако их действия были своевременно пресечены сотрудниками полиции.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Ведется следствие. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Полицейскими установлен подозреваемый в кредитном мошенничестве

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступила информация из кредитного учреждения о невыплате займа местным жителем, 1999 г.р. Ущерб составил более 90 тысяч рублей.

Полицейскими установлено: в марте прошлого года подозреваемый, желая приобрести компьютер в одном из магазинов бытовой техники и электроники, оформил займ на сумму более 90 тысяч рублей, предоставив в кредитную организацию недостоверные сведения о месте работы.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что будучи безработным, не имея возможности купить компьютер, решил оформить покупку в кредит, а для одобрения займав кредитной организации сообщил ложные данные о месте работы. Выплачивать кредит не планировал. Приобретенный компьютер, спустя некоторое время, пришлось продать, так как злоумышленнику потребовались деньги.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель, 1985 г.р. и сообщил о том, что у него пропал телефон при неизвестных обстоятельствах. Ущерб составил 15 тыс. рублей. В ходе изучения полученной информации сотрудниками полиции установлена подозреваемая и обстоятельства совершения преступления.

Заявитель пришел в гости к своей знакомой, где та уже находилась с подругой. В ходе совместного распития спиртных напитков, мужчина со знакомой вышел покурить, оставив сотовый телефон на столе. Этим моментом и воспользовалась вторая гостья, забрала телефон, и, попрощавшись, ушла. Телефон впоследствии местная жительница, 1982 г.р., продала.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой даны признательные показания. Похищенное изъято.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.