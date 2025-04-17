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Как проверить участника финансового рынка

17.04.2025, 9:09, Детали
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В поисках выгодных инвестиций ярославцы обращаются в специализированные компании. Но как убедиться, что этот брокер, микрофинансовая организация или потребительский кооператив действительно имеет право работать на финансовом рынке?

Отвечает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов:

– Любого участника финансового рынка – банк, страховую компанию, брокера, микрофинансовую организацию и т.д. – можно проверить в реестре на сайте Банка России. Если этой организации в реестре нет, значит, она работает нелегально.

Регулятор выявляет мошеннические ресурсы, а выявив – направляет данные о них на блокировку. Информация о всех компаниях, которые попали в поле зрения Банка России, есть в разделе «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Если вы обнаружили заинтересовавшую вас компанию в этом списке, то ни в коем случае не работайте с ней.

Эти два шага с большой долей вероятности позволят отсеять большинство нелегальных участников, которые приведут вас к финансовым потерям.

Дополнительно я рекомендую проверить компанию в госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), изучить информацию о компании на сайте ФНС. Также можно почитать отзывы в интернете, изучить документы самой компании.

Определить, что перед вами нелегальный участник финансового рынка, не так и сложно. Необходимо лишь не торопиться с принятием решения и внимательно читать документы.

Цифра:

В 2024 году Банк России выявил более 9 тысяч компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Это почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. 61 процент из них – это как раз так называемые финансовые пирамиды.


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