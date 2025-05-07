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Мошенники предлагают ярославцам инвестировать в несуществующую инвестиционную программу цифрового рубля

07.05.2025, 9:09, Новости
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В попытке выманить чужие деньги аферисты разработали новую легенду обмана, связанную с темой цифрового рубля.

Злоумышленники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля, а затем рассылают через соцсети и мессенджеры предложения заработать с помощью «инвестиционной программы цифрового рубля Банка России».

Для того, чтобы человек мог узнать свой возможный «доход», ему предлагают пройти небольшой опрос и оставить свои данные. Затем с потенциальной жертвой связывается мошенник, который представляется менеджером программы. Он предлагает как можно быстрее присоединиться к программе на особо выгодных условиях, для этого нужно лишь «внести депозит». Если человек соглашается и переводит деньги, он их теряет.

– Никаких инвестиционных программ цифрового рубля не существует. Банк России не создает никакие платформы для пассивного заработка, в том числе на цифровом рубле. Цифровой рубль Банка России – это цифровая форма национальной валюты. Она вводится как средство для платежей и переводов. В настоящее время операции с цифровыми рублями доступны только ограниченному кругу клиентов банков – участникам пилотного проекта. О запуске цифрового рубля в массовое обращение Банк России сообщит дополнительно, – отмечает эксперт по кибербезопасности Банка России Владимир Смолкин.


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