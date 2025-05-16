Ярославцы стали реже жаловаться на мошенников и ОСАГО

В I квартале 2025 года количество жалоб в Банк России от жителей Ярославской области увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило 490 обращений.

При этом на треть стало меньше жалоб на действия кибермошенников, что связано с введением в июле прошлого года двухдневного моратория для переводов на счета, заподозренные ранее в мошеннических операциях, и появившейся в марте возможностью установить самозапрет на кредитование. Кроме этого, на 40% сократилось число жалоб по страховой тематике, что объясняется упрощением процедуры оспаривания коэффициента бонус-малус при оформлении полиса ОСАГО.

Одновременно отмечается более чем двукратный рост жалоб, связанных с блокировкой банковских карт и дистанционным банковским обслуживанием. Эта ситуация стала следствием введённых в июле 2024 года мер по противодействию мошенничеству, когда банки получили право приостанавливать подозрительные операции. В большинстве рассмотренных случаев факты мошенничества подтвердились. Также существенный рост демонстрируют обращения на деятельность микрофинансовых организаций, отказывающих заемщикам в предоставлении кредитных каникул или навязывающих дополнительные услуги.

– Ситуация, когда клиенту настойчиво предлагают приобрести дополнительную услугу, зачастую привязывая ее к основному продукту, является серьезным нарушением. Если вы столкнулись с этим, то можете написать претензию в банк, микрофинансовую организацию или страховую компанию. Компания должна дать развернутый ответ в течение 15 рабочих дней или в течение 25 дней, если случай сложный. Если организация не уложится в сроки либо отделается формальным ответом, на нее можно пожаловаться через интернет-приемную Банка России. Регулятор проведет собственную проверку и, если нарушение будет выявлено, обяжет компанию устранить его, – сообщила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.

Также гражданин может обратиться с заявлением в адрес финансового уполномоченного (финансовый омбудсмен). Он рассматривает обращения клиентов финансовых организаций бесплатно, а его решения имеют такую же силу, как и постановления суда.