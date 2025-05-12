В Ярославской области обнаружены фальшивки двух номиналов ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Ярославской области обнаружены фальшивки двух номиналов

12.05.2025, 9:09, Новости
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В первом квартале 2025 года в банковской системе Ярославской области обнаружено 11 поддельных российских банкнот.

Среди них – 6 тысячерублевых подделок и 5 – номиналом 5000 рублей. Кроме этого, были обнаружены 50 фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США и одна подделка номиналом 20 евро.

Банк России призывает жителей региона не терять бдительность и обязательно проверять наличные перед тем, как они попадут в кошелек.

Узнать о полном перечне признаков подлинности российских банкнот можно на официальном сайте Банка России и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», где подробно описаны и указаны места расположения и способы обнаружения всех защитных признаков современных банкнот.


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