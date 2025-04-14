Рыбинск. Криминальная хроника с 7 по 13 апреля

В Рыбинске полицейскими раскрыта серия краж из розничных магазинов

В полицию г. Рыбинска поступили заявления о кражах товара из сетевых магазинов. В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый, причастный к 19 эпизодам подобных краж: им оказался безработный местный житель, 1996 г.р., который похищал продукты питания и бытовую химию из торговых залов розничных магазинов. Общая сумма ущерба составила более 80 тыс. рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что выносил товар в сумке или пакете, который впоследствии продавал, продукты питания употреблял в пищу. Ведется дознание.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Рыбинскими полицейскими раскрыта кража шатра-палатки, принадлежащего предприятию

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от сотрудников одного из предприятий г. Рыбинска о том, что неизвестные похитили шатер-палатку. Ущерб составил более 20 тыс. рублей.

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый – неработающий житель города Рыбинска, 1971 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что путем свободного доступа из незапертого подсобного помещения похитил мешок, в котором находился шатер с металлическим каркасом. Металлическую конструкцию он сдал в пункт приема металлолома, шатер продал неизвестному за 500 рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ (Кража).

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя

6 апреля около 18.35 пр. Ленина в районе д. 160 г. Рыбинска произошло ДТП.

По предварительной информации водитель 1964 г.р., управляя автомобилем «Хендай», совершил наезд на пешехода – девочку 2007г.р.

В результате ДТП пешеход госпитализирована.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые водители! Будьте внимательны при приближении к пешеходному переходу. Обязательно снижайте скорость и будьте готовы к появлению пешеходов. Выбирайте скорость в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного покрытия.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части. Переходите дорогу только по пешеходному переходу. Пересекайте проезжую часть дороги только после того, как убедились в своей безопасности. Не создавайте помех другим участникам дорожного движения.

В МУ МВД России «Рыбинское» состоялся брифинг по профилактике мошенничеств

В МУ МВД России «Рыбинское» состоялся брифинг для представителей средств массовой информации с участием начальника отделения отдела уголовного розыска майора полиции Алексея Лебедева и старшего инспектора группы по связям со СМИ капитана внутренней службы Анастасии Гридасовой.

В ходе встречи с журналистами сотрудники полиции отметили, что работа по профилактике мошенничеств и дистанционных хищений осуществляется на постоянной основе, проводятся адресные беседы с гражданами по месту их жительства и работы, на предприятиях, в учебных учреждениях и учреждениях здравоохранения, реализуются совместные мероприятия со службами безопасности финансово-кредитных учреждений и крупных торговых центров, однако в 2024 году, несмотря на принимаемые меры, отмечается рост мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на обслуживаемой территории почти на 33%. Жители г. Рыбинска и Рыбинского района перевели мошенникам свыше 30 миллионов рублей. В первом квартале 2025 года также наблюдается рост мошенничеств с использованием ИТТ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, с начала 2025 года зарегистрировано несколько фактов перевода денежных средств на «безопасный счет» несовершеннолетними подростками, используя сотовые телефоны родителей.

Самой крупной по ущербам стала категория мошенничеств в сфере инвестирования. Продолжают иметь место случаи, когда граждане попадаются на уловки мошенников дважды: первый раз вкладываются и остаются ни с чем, а спустя некоторое время, неизвестные им предлагают, якобы юридическую помощь в возврате потерянных денежных средств, и потерпевшие, выполняя все указания неизвестных, вновь теряют деньги.

Быстрое развитие средств мобильной связи порождает возникновение новых способов совершения преступлений. Появляются новые схемы мошеннических действий.

Злоумышленники, как правило, находятся за пределами региона, а абонентские номера, с которых осуществляются телефонные звонки, рассылка смс – сообщений, зарегистрированы на посторонних лиц, либо являются подменными. Мошенники обрывают связь с потерпевшими, сразу после того, как они получили денежные средства. Основную сложность в раскрытии таких дистанционных хищений представляет отсутствие материальных следов преступников.

Мошенники пользуются страхом граждан потерять свои сбережения и вынуждают их переводить свои накопления на якобы «безопасные» счета, которые специально создают для них «заботливые сотрудники банков». Предлоги совершенствуются с каждым днем. Цель мошенников одна – получить доступ к персональным данным, либо денежным средствам абонента, поэтому не стоит сообщать коды и пароли, приходящие в из смс-сообщениях, а также переводить денежные средства по указанию неизвестных.

Полицейские в очередной раз призвали жителей быть бдительными, не совершать необдуманных и поспешных действий при поступлении смс-сообщений или звонков от операторов сотовой связи – под предлогом продления срока действия договора, медицинских учреждений – под предлогом прохождения профосмотров, непосредственных руководителей предприятий и организаций, где вы работаете – под предлогом проведения финансовых проверок в организации и др.

Также не стоит откликаться на предложения неизвестных поучаствовать в инвестиционных проектах в сети интернет для получения дополнительного заработка. Вложив денежные средства в сомнительные проекты, вывести их не получится, даже если за первые денежные переводы, вам вернулся процент от переведенной суммы. Это обман. Вас будут убеждать перевести все более крупную сумму денег, однако, когда вы произведете операцию, обратно получить свои денежные средства не сможете.