Медиарейтинг губернаторов за апрель

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2025 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2025 года.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 55 357 527 476,2 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 30 664 358 136,3 3 0 ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич Курская обл. 27 474 280 419,1 4 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 23 721 216 875,7 5 +3 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 18 427 102 809,5 6 0 МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович Тульская обл. 16 006 82 511,7 7 +10 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 9 429 66 984,2 8 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 641 64 946,4 9 -4 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 7 786 52 043,8 10 -1 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 7 118 46 479,2 11 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 713 41 084,5 12 +2 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 6 419 36 316,2 13 -3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 7 406 33 868,9 14 -2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 7 463 33 028,8 15 0 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Тамбовская обл. 6 747 21 934,4 16 0 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 4 705 17 422,7 17 -4 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 5 394 16 689,3 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 870 12 310,0

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Реконструкция старейшего в городе трамвайного депо имени Апакова завершена, до 2030 года планируется провести модернизацию всех столичных трамвайных депо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.М. Буянова. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал парад судов 24 апреля в честь открытия сезона летней навигации по Москве-реке. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый производственный комплекс “Концерн “Калашников”, созданный на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) “Технополис Москва” в Печатниках. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана. Сергей Собянин показал президенту обновленный корпус и отчитался о работе по развитию главного инженерного вуза страны. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 откроется в 2025 году.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья рассказал президенту о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев избран председателем общественного совета региональной кадровой программы “Герои Подмосковья”. Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года, ведется строительство разворотных петель, путепроводов, расширение полос, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый ледовый дворец в Воскресенске планируют построить в 2028 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова. Также сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на V Международной промышленной выставке “ИННОПРОМ. Центральная Азия”.

Более 200 человек в Курске были размещены в ПВР после атаки украинских беспилотников в ночь на 15 апреля, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 24 многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале. Также СМИ сообщали, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей с освобождением региона от ВСУ. Помимо этого, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, на которой обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области. Глава администрации города Курска Игорь Куцак покидает занимаемую должность по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Владимирской области Александра Авдеева (+10) и губернатора Брянской области Александра Богомаза (+3). Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о ситуации в Киржачском районе из-за детонации боеприпасов на военном складе. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям после инцидента в Киржачском районе. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаках БПЛА ВСУ.

Главы регионов в апреле 2025 года: