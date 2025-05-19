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Медиарейтинг губернаторов за апрель

19.05.2025, 18:18, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2025 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2025 года.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

55 357

527 476,2

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

30 664

358 136,3

3

0

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

27 474

280 419,1

4

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

23 721

216 875,7

5

+3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

18 427

102 809,5

6

0

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

16 006

82 511,7

7

+10

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

9 429

66 984,2

8

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 641

64 946,4

9

-4

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

7 786

52 043,8

10

-1

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

7 118

46 479,2

11

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 713

41 084,5

12

+2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

6 419

36 316,2

13

-3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

7 406

33 868,9

14

-2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 463

33 028,8

15

0

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

6 747

21 934,4

16

0

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4 705

17 422,7

17

-4

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

5 394

16 689,3

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 870

12 310,0

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Реконструкция старейшего в городе трамвайного депо имени Апакова завершена, до 2030 года планируется провести модернизацию всех столичных трамвайных депо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.М. Буянова. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал парад судов 24 апреля в честь открытия сезона летней навигации по Москве-реке. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый производственный комплекс “Концерн “Калашников”, созданный на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) “Технополис Москва” в Печатниках. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана. Сергей Собянин показал президенту обновленный корпус и отчитался о работе по развитию главного инженерного вуза страны. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 откроется в 2025 году.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья рассказал президенту о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев избран председателем общественного совета региональной кадровой программы “Герои Подмосковья”. Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года, ведется строительство разворотных петель, путепроводов, расширение полос, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый ледовый дворец в Воскресенске планируют построить в 2028 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова. Также сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на V Международной промышленной выставке “ИННОПРОМ. Центральная Азия”.

Более 200 человек в Курске были размещены в ПВР после атаки украинских беспилотников в ночь на 15 апреля, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 24 многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале. Также СМИ сообщали, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей с освобождением региона от ВСУ. Помимо этого, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, на которой обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области. Глава администрации города Курска Игорь Куцак покидает занимаемую должность по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Владимирской области Александра Авдеева (+10) и губернатора Брянской области Александра Богомаза (+3). Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о ситуации в Киржачском районе из-за детонации боеприпасов на военном складе. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям после инцидента в Киржачском районе. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаках БПЛА ВСУ.

Главы регионов в апреле 2025 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

55 357

527 476,2

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

30 664

358 136,3

3

0

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

27 474

280 419,1

4

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

23 721

216 875,7

5

+1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

20 716

135 633,0

6

-1

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Ростовская обл.

22 972

123 657,7

7

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

13 359

119 418,4

8

+14

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

18 427

102 809,5

9

+5

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

11 516

88 260,3

10

+1

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Свердловская обл.

11 472

87 304,4

11

+6

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

16 006

82 511,7

12

-4

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

7 870

81 472,8

13

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

13 297

79 538,4

14

+20

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

12 405

73 986,1

15

+10

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

6 524

72 223,0

16

0

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

10 279

70 273,1

17

+13

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

13 647

68 096,0

18

-3

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

8 769

67 214,9

19

+51

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

9 429

66 984,2

20

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 641

64 946,4

21

-1

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

10 890

64 920,7

22

-12

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

12 816

64 323,8

23

-5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

17 050

59 725,4

24

+8

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

6 328

56 198,4

25

+1

КУХАРУК Руслан Николаевич

Ханты-Мансийский АО

5 784

55 664,6

26

-13

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

7 786

52 043,8

27

-6

ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич

Самарская обл.

10 075

49 684,3

28

-19

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

12 124

49 051,1

29

+6

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

10 387

48 704,7

30

+7

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

7 118

46 479,2

31

0

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

10 214

46 047,1

32

+10

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

10 059

45 881,2

33

+17

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

9 066

44 126,3

34

-11

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

7 895

41 282,1

35

+8

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 713

41 084,5

36

+10

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 684

39 456,4

37

+12

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

6 268

39 256,4

38

+1

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

13 729

38 074,9

39

-15

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

5 711

36 581,0

40

+8

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

6 419

36 316,2

41

+3

СОЛНЦЕВ Евгений Александрович

Оренбургская обл.

5 327

35 121,3

42

-1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

7 406

33 868,9

43

+2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 463

33 028,8

44

+12

ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович

Хабаровский край

6 430

31 979,2

45

+15

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

Кемеровская обл.

7 793

31 919,2

46

+6

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

6 179

31 117,5

47

-14

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 021

30 657,3

48

+25

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

4 987

30 520,4

49

-21

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

8 319

28 865,3

50

+5

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

4 541

28 624,5

51

+15

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич

Калининградская обл.

5 094

28 246,4

52

+11

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

6 459

28 245,4

53

+22

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

4 691

27 242,2

54

-1

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

4 333

26 821,1

55

-15

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6 425

26 440,0

56

+9

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Коми

4 263

26 085,3

57

-28

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4 314

24 255,1

58

-20

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

7 694

23 959,0

59

+5

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

4 268

22 428,7

60

-33

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 096

21 999,1

61

-10

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

6 747

21 934,4

62

-5

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

5 973

19 585,8

63

+18

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 764

19 445,6

64

+5

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

2 242

19 170,1

65

+2

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 852

18 891,9

66

-8

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4 705

17 422,7

67

-5

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 673

16 918,1

68

-21

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

5 394

16 689,3

69

-33

ДРОНОВ Александр Валентинович

Новгородская обл.

2 710

16 592,1

70

+4

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

6 697

16 234,1

71

-3

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 324

15 858,1

72

-11

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

3 343

15 841,3

73

-1

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

5 456

13 677,4

74

+4

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 902

12 835,0

75

+4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 870

12 310,0

76

+1

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 894

12 281,3

77

+5

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

3 172

11 540,5

78

-19

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

1 713

9 564,4

79

+6

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 453

9 498,4

80

-9

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Республика Алтай

2 439

9 404,1

81

-5

КОСТЮК Мария Федоровна

Еврейская автономная обл.

2 255

9 230,1

82

+1

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 159

8 423,6

83

-29

ГЕХТ Ирина Альфредовна

Ненецкий АО

1 336

7 172,0

84

+2

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

2 077

6 886,8

85

-5

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 793

6 690,0

86

+2

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1 240

5 539,1

87

-3

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

1 499

4 900,3

88

-1

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 344

4 050,3

89

0

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 350

3 653,2

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