Медиарейтинг губернаторов за апрель
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2025 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2025 года.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
55 357
|
527 476,2
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
30 664
|
358 136,3
|
3
|
0
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
27 474
|
280 419,1
|
4
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
23 721
|
216 875,7
|
5
|
+3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
18 427
|
102 809,5
|
6
|
0
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
16 006
|
82 511,7
|
7
|
+10
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
9 429
|
66 984,2
|
8
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 641
|
64 946,4
|
9
|
-4
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
7 786
|
52 043,8
|
10
|
-1
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
7 118
|
46 479,2
|
11
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 713
|
41 084,5
|
12
|
+2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
6 419
|
36 316,2
|
13
|
-3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
7 406
|
33 868,9
|
14
|
-2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 463
|
33 028,8
|
15
|
0
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
6 747
|
21 934,4
|
16
|
0
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 705
|
17 422,7
|
17
|
-4
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
5 394
|
16 689,3
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 870
|
12 310,0
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Реконструкция старейшего в городе трамвайного депо имени Апакова завершена, до 2030 года планируется провести модернизацию всех столичных трамвайных депо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.М. Буянова. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал парад судов 24 апреля в честь открытия сезона летней навигации по Москве-реке. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый производственный комплекс “Концерн “Калашников”, созданный на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) “Технополис Москва” в Печатниках. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана. Сергей Собянин показал президенту обновленный корпус и отчитался о работе по развитию главного инженерного вуза страны. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 откроется в 2025 году.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья рассказал президенту о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев избран председателем общественного совета региональной кадровой программы “Герои Подмосковья”. Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года, ведется строительство разворотных петель, путепроводов, расширение полос, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый ледовый дворец в Воскресенске планируют построить в 2028 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками из ОАЭ, которые приехали на стажировку в подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова. Также сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на V Международной промышленной выставке “ИННОПРОМ. Центральная Азия”.
Более 200 человек в Курске были размещены в ПВР после атаки украинских беспилотников в ночь на 15 апреля, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 24 многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале. Также СМИ сообщали, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей с освобождением региона от ВСУ. Помимо этого, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, на которой обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области. Глава администрации города Курска Игорь Куцак покидает занимаемую должность по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Владимирской области Александра Авдеева (+10) и губернатора Брянской области Александра Богомаза (+3). Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о ситуации в Киржачском районе из-за детонации боеприпасов на военном складе. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям после инцидента в Киржачском районе. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаках БПЛА ВСУ.
Главы регионов в апреле 2025 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
55 357
|
527 476,2
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
30 664
|
358 136,3
|
3
|
0
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
27 474
|
280 419,1
|
4
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
23 721
|
216 875,7
|
5
|
+1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
20 716
|
135 633,0
|
6
|
-1
|
СЛЮСАРЬ Юрий Борисович
|
Ростовская обл.
|
22 972
|
123 657,7
|
7
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
13 359
|
119 418,4
|
8
|
+14
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
18 427
|
102 809,5
|
9
|
+5
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
11 516
|
88 260,3
|
10
|
+1
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Свердловская обл.
|
11 472
|
87 304,4
|
11
|
+6
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
16 006
|
82 511,7
|
12
|
-4
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
7 870
|
81 472,8
|
13
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
13 297
|
79 538,4
|
14
|
+20
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
12 405
|
73 986,1
|
15
|
+10
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
6 524
|
72 223,0
|
16
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
10 279
|
70 273,1
|
17
|
+13
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
13 647
|
68 096,0
|
18
|
-3
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
8 769
|
67 214,9
|
19
|
+51
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
9 429
|
66 984,2
|
20
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 641
|
64 946,4
|
21
|
-1
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
10 890
|
64 920,7
|
22
|
-12
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
12 816
|
64 323,8
|
23
|
-5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
17 050
|
59 725,4
|
24
|
+8
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
6 328
|
56 198,4
|
25
|
+1
|
КУХАРУК Руслан Николаевич
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 784
|
55 664,6
|
26
|
-13
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
7 786
|
52 043,8
|
27
|
-6
|
ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич
|
Самарская обл.
|
10 075
|
49 684,3
|
28
|
-19
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
12 124
|
49 051,1
|
29
|
+6
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
10 387
|
48 704,7
|
30
|
+7
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
7 118
|
46 479,2
|
31
|
0
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
10 214
|
46 047,1
|
32
|
+10
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
10 059
|
45 881,2
|
33
|
+17
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
9 066
|
44 126,3
|
34
|
-11
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
7 895
|
41 282,1
|
35
|
+8
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 713
|
41 084,5
|
36
|
+10
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 684
|
39 456,4
|
37
|
+12
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
6 268
|
39 256,4
|
38
|
+1
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
13 729
|
38 074,9
|
39
|
-15
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
5 711
|
36 581,0
|
40
|
+8
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
6 419
|
36 316,2
|
41
|
+3
|
СОЛНЦЕВ Евгений Александрович
|
Оренбургская обл.
|
5 327
|
35 121,3
|
42
|
-1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
7 406
|
33 868,9
|
43
|
+2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 463
|
33 028,8
|
44
|
+12
|
ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович
|
Хабаровский край
|
6 430
|
31 979,2
|
45
|
+15
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|
Кемеровская обл.
|
7 793
|
31 919,2
|
46
|
+6
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
6 179
|
31 117,5
|
47
|
-14
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 021
|
30 657,3
|
48
|
+25
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
4 987
|
30 520,4
|
49
|
-21
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
8 319
|
28 865,3
|
50
|
+5
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
4 541
|
28 624,5
|
51
|
+15
|
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич
|
Калининградская обл.
|
5 094
|
28 246,4
|
52
|
+11
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
6 459
|
28 245,4
|
53
|
+22
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
4 691
|
27 242,2
|
54
|
-1
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
4 333
|
26 821,1
|
55
|
-15
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 425
|
26 440,0
|
56
|
+9
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Коми
|
4 263
|
26 085,3
|
57
|
-28
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4 314
|
24 255,1
|
58
|
-20
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
7 694
|
23 959,0
|
59
|
+5
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
4 268
|
22 428,7
|
60
|
-33
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 096
|
21 999,1
|
61
|
-10
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
6 747
|
21 934,4
|
62
|
-5
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
5 973
|
19 585,8
|
63
|
+18
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 764
|
19 445,6
|
64
|
+5
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
2 242
|
19 170,1
|
65
|
+2
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 852
|
18 891,9
|
66
|
-8
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 705
|
17 422,7
|
67
|
-5
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 673
|
16 918,1
|
68
|
-21
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
5 394
|
16 689,3
|
69
|
-33
|
ДРОНОВ Александр Валентинович
|
Новгородская обл.
|
2 710
|
16 592,1
|
70
|
+4
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
6 697
|
16 234,1
|
71
|
-3
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 324
|
15 858,1
|
72
|
-11
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3 343
|
15 841,3
|
73
|
-1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
5 456
|
13 677,4
|
74
|
+4
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 902
|
12 835,0
|
75
|
+4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 870
|
12 310,0
|
76
|
+1
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 894
|
12 281,3
|
77
|
+5
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
3 172
|
11 540,5
|
78
|
-19
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
1 713
|
9 564,4
|
79
|
+6
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 453
|
9 498,4
|
80
|
-9
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Республика Алтай
|
2 439
|
9 404,1
|
81
|
-5
|
КОСТЮК Мария Федоровна
|
Еврейская автономная обл.
|
2 255
|
9 230,1
|
82
|
+1
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 159
|
8 423,6
|
83
|
-29
|
ГЕХТ Ирина Альфредовна
|
Ненецкий АО
|
1 336
|
7 172,0
|
84
|
+2
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
2 077
|
6 886,8
|
85
|
-5
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 793
|
6 690,0
|
86
|
+2
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1 240
|
5 539,1
|
87
|
-3
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
1 499
|
4 900,3
|
88
|
-1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 344
|
4 050,3
|
89
|
0
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 350
|
3 653,2
Смотреть комментарии → Комментариев нет