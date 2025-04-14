Рост потребительских цен ускорился

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в марте стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 198 рублей (+3 процента за месяц) и составила 6805,05 рублей (в феврале – 6606,83 рублей).

За месяц больше всего выросли цены на картофель (+20,8%) и капусту (+11,2%). Наиболее заметно подешевели огурцы (-26,5%).

В марте 2025 года сводный индекс потребительских цен (рост) составил по отношению к предыдущему месяцу 100,8 процента, в том числе на продовольственные товары – 100,5%, непродовольственные – 100,2%, платные услуги населению – 101,8%.

По отношению к декабрю 2024 года рост потребительских цен составил 3 процента.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

