Рост потребительских цен ускорился
14.04.2025, 13:13, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в марте стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 198 рублей (+3 процента за месяц) и составила 6805,05 рублей (в феврале – 6606,83 рублей).
За месяц больше всего выросли цены на картофель (+20,8%) и капусту (+11,2%). Наиболее заметно подешевели огурцы (-26,5%).
В марте 2025 года сводный индекс потребительских цен (рост) составил по отношению к предыдущему месяцу 100,8 процента, в том числе на продовольственные товары – 100,5%, непродовольственные – 100,2%, платные услуги населению – 101,8%.
По отношению к декабрю 2024 года рост потребительских цен составил 3 процента.
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
676,46
|
833,48
|
845,58
|
1,5%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
331,85
|
113,68
|
110,62
|
-2,7%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
207,15
|
246,44
|
241,68
|
-1,9%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
843,09
|
126,46
|
126,46
|
0,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
222,42
|
252,26
|
259,49
|
2,9%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
362,22
|
21,87
|
21,13
|
-3,4%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
1160,46
|
175,65
|
174,07
|
-0,9%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
143,46
|
82,31
|
83,69
|
1,7%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
273,30
|
132,27
|
136,65
|
3,3%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
346,28
|
50,22
|
51,94
|
3,4%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
76,49
|
695,02
|
701,16
|
0,9%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
400,88
|
332,98
|
334,07
|
0,3%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
898,63
|
186,91
|
187,21
|
0,2%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
108,41
|
168,81
|
162,62
|
-3,7%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
70,75
|
118,80
|
117,92
|
-0,7%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
290,34
|
16,34
|
16,94
|
3,7%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
322,11
|
18,84
|
18,79
|
-0,3%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1498,63
|
62,82
|
62,44
|
-0,6%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
20,40
|
5,97
|
6,21
|
4,0%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
1938,12
|
114,60
|
117,90
|
2,9%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
50,96
|
82,92
|
84,93
|
2,4%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
62,14
|
586,40
|
595,51
|
1,6%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
102,30
|
631,00
|
639,38
|
1,3%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
122,19
|
51,03
|
50,91
|
-0,2%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
56,74
|
28,83
|
28,37
|
-1,6%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
63,07
|
37,61
|
38,37
|
2,0%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
105,97
|
53,55
|
52,99
|
-1,0%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
68,45
|
708,25
|
855,63
|
20,8%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
53,81
|
141,11
|
156,95
|
11,2%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
59,39
|
95,22
|
98,98
|
3,9%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
46,34
|
133,38
|
135,16
|
1,3%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
240,67
|
49,14
|
36,10
|
-26,5%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
164,67
|
252,68
|
255,24
|
1,0%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
6606,83
|
6805,05
|
3,0%
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