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Рост потребительских цен ускорился

14.04.2025, 13:13, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в марте стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 198 рублей (+3 процента за месяц) и составила 6805,05 рублей (в феврале – 6606,83 рублей).

За месяц больше всего выросли цены на картофель (+20,8%) и капусту (+11,2%). Наиболее заметно подешевели огурцы (-26,5%).

В марте 2025 года сводный индекс потребительских цен (рост) составил по отношению к предыдущему месяцу 100,8 процента, в том числе на продовольственные товары – 100,5%, непродовольственные – 100,2%, платные услуги населению – 101,8%.

По отношению к декабрю 2024 года рост потребительских цен составил 3 процента.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

676,46

833,48

845,58

1,5%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

331,85

113,68

110,62

-2,7%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

207,15

246,44

241,68

-1,9%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

843,09

126,46

126,46

0,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

222,42

252,26

259,49

2,9%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

362,22

21,87

21,13

-3,4%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

1160,46

175,65

174,07

-0,9%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

143,46

82,31

83,69

1,7%

Маргарин, кг

6

0,5

273,30

132,27

136,65

3,3%

Сметана, кг

1,8

0,15

346,28

50,22

51,94

3,4%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

76,49

695,02

701,16

0,9%

Творог нежирный, кг

10

0,83

400,88

332,98

334,07

0,3%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

898,63

186,91

187,21

0,2%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

108,41

168,81

162,62

-3,7%

Сахар-песок, кг

20

1,67

70,75

118,80

117,92

-0,7%

Печенье, кг

0,7

0,06

290,34

16,34

16,94

3,7%

Карамель, кг

0,7

0,06

322,11

18,84

18,79

-0,3%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1498,63

62,82

62,44

-0,6%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

20,40

5,97

6,21

4,0%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

1938,12

114,60

117,90

2,9%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

50,96

82,92

84,93

2,4%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

62,14

586,40

595,51

1,6%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

102,30

631,00

639,38

1,3%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

122,19

51,03

50,91

-0,2%

Пшено, кг

6

0,5

56,74

28,83

28,37

-1,6%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

63,07

37,61

38,37

2,0%

Вермишель, кг

6

0,5

105,97

53,55

52,99

-1,0%

Картофель, кг

150

12,5

68,45

708,25

855,63

20,8%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

53,81

141,11

156,95

11,2%

Лук репчатый, кг

20

1,67

59,39

95,22

98,98

3,9%

Морковь, кг

35

2,92

46,34

133,38

135,16

1,3%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

240,67

49,14

36,10

-26,5%

Яблоки, кг

18,6

1,55

164,67

252,68

255,24

1,0%

Стоимость набора, в расчете на месяц

6606,83

6805,05

3,0%

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