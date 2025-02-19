Гиревик Рыбинска взял медаль на первенстве России, золото рыбинской биатлонистки, Winline выдает бонусы за регистрацию и другие новости спорта

С 11 по 17 февраля в Новосибирске проходило первенство РФ по гиревому спорту. Участие в соревновании принимало более 600 атлетов из 38-и регионов.

Рыбинцы продемонстрировали достойное выступление. В двоеборье бронзовую медаль заслужил Даниил Щипков. В рывке лучшим признали Митрофанова. В толчке серебро завоевал Лисицын. Кроме того, в феврале рыбинские спортсмены заняли достойные места в различных соревнованиях, на которые бетторы активно делали ставки в букмекерских конторах. Кстати, Winline бонус за регистрацию могут получить все новые клиенты.

17 февраля под Рыбинском был объявлен старт гонок «Кубка Анны Богалий» по биатлону. В Демино собралось 610 спортсменов из 30-ти регионов. Золото в гонке на 7,5 км заслужила Яна Белкова. 4-е место заняла Арина Батяева.

С 14 по 16 февраля в Санкт-Петербурге проходил 5-й этап Кубка РФ по шорт-треку. Свыше 100 российских спортсменов разыгрывали медали на дистанциях 1,5 км, 1 км, 500 м и в эстафетах. Рыбинск представляли 11-ть атлетов. Анна Вострикова на дистанции 1500 м завоевала золото, на 1000 м она стала 4-й. Даниил Николаев на 1000 м заслужил бронзу, на 1500 м стал 4-м.

В эстафетах на 5000 м серебро завоевала сборная региона, которая состояла из рыбинских спортсменов.

В Сочи 8-9 февраля прошел турнир по метаниям. Лучшей признали спортсменку Анастасию Григорьеву. Метательница молота в третьей попытке показала результат 70,73 метра. В мировом рейтинге сезона спортсменка заняла 2-е место. За это ей заплатили 130 тысяч рублей. Кстати, спортивные события интереснее просматривать, делая ставки в букмекерских конторах. Winline бонус за регистрацию предлагает всем новым клиентам. Благодаря фрибетам посетители могут заключать пари и не рисковать собственными деньгами.

В Ярославле с 7 февраля главный каток в Ярославле начал работать по пятницам и субботам до 2-х часов ночи. В первую ночь на лед пришло свыше 600 человек.

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