Главный тренер ФК “Спартак” Деян Станкович

Когда в клуб приходит новый главный тренер, болельщики поначалу относятся к нему с подозрением и сомневаются, сможет ли он оправдать их ожидания и улучшить показатели команды. Именно так случилось и с недавним обновлением в составе московского “Спартака”, к которому в последнем сезоне присоединился Деян Станкович – бывший профессиональный игрок, а в настоящее время, достаточно результативный наставник.

Деян Станкович биография. Чем знаменит новый тренер Спартака

Если вы думаете, что Станкович – это какая-то локальная сербская знаменитость, которую в “Спартаке” урвали “по бросовой цене”, подписав контракт на два года, сразу же стоит вас разубедить. Родившийся в 11 сентября 1978 года уже с ранних лет начал демонстрировать интерес к футболу и уже в 16-ть полноценно дебютировал в профессиональных играх. Ниже мы расскажем, как Деяну удалось реализоваться в двух амплуа – игрока и наставника.

Начало карьеры. Деян Станкович футболист

Итак, карьера футболиста стартовала в родном Белграде, где он присоединился к знаменитому клубу “Црвена Звезда”. Там Станкович не только успешно играл в течение трех лет, но и был назначен капитаном команды (одним из самых молодых в ее истории). Впрочем, “где родился, там и пригодился” – это явно не про Деяна. Уже в 1998 году он перебрался в Италию и примкнул к Лацио, в составе которого взял Кубок и Суперкубок, Серию А, Суперкубок УЕФА, Кубок кубков. И это без учета большого количества более мелких достижений.

Но самый главный этап в карьере игрока начался чуть позже. А именно – со вступлением в легендарный “Интер” образца второй половины нулевых, находящийся тогда под управлением Жозе Моуринью. С этой командой Станкович взял подряд 5-ть чемпионств, а общее количество титулов за девятилетнее нахождение в Интере достигло 15-ти. Были в это время и победы в Лиге чемпионов, и Серия А, и Кубок Италии. При этом Деян не забывал и про сборную своей родной страны, за которую выступил рекордное количество раз – 103 матча, абсолютный рекорд для Сербии.

Свой последний трофей полузащитник выиграл 29 мая 2011 года, обыграв “Палермо” со счетом 3:1, а его попытка реализоваться в двух последующих футбольных сезонах успехом не увенчалась. В частности, помешала травма ахиллового сухожилия, заставившая игрока пропустить большинство матчей в сезоне. Спустя некоторое время Станкович объявил о завершении карьеры, обратившись к фанатам “Интера” с прощальным письмом. На момент ухода из большого спорта ему было всего 34 года (гораздо меньше, чем сейчас многим активно играющим футболистам).

Новое амплуа. Деян Станкович тренер

Уже спустя год (в 2014) Деяну предложили солидную должность Президента федерации футбола Сербии, от которой он отказался в пользу тренерской карьеры. Начинающий наставник сначала занял место помощника при “Удинезе”, потом еще пару лет тренировал в “Интере”, куда его пригласили люди, с которыми у него сложились хорошие отношения еще во время бытности игроком. А потом и вовсе вернулся к тому, с чего начинал в свои 16-ть – стал тренировать родную “Црвену Звезду”. Она под руководством Деяна выходила в плей-офф Лиги Европы, брала Чемпионат Сербии, несколько раз Кубок Сербии.

Но были в карьере Станковича не только успехи. В 2022 году он заменил Марко Джампаоло на посту главного тренера “Сампдории” и даже помог ей одержать пару побед, выбиться в 1/16 Кубка Италии. Однако затем все пошло явно не по плану. После двух серий из 11-ти поражений подряд команда обосновалась на последнем месте, набрав всего 17 очков за 30 отыгранных матчей. После этого сезона и финансовых проблем в клубе сербский тренер перешел во “Ферценварош”. Там тоже было больше поражений, чем побед, но это вряд ли можно назвать виной Станковича – сам коллектив особыми навыками похвастаться не мог, хоть и сумел при Деяне один раз взять Чемпионат Венгрии.

Станкович Деян Спартак. Работа под красно-белым флагом

И вот, после череды взлетов и падений, Станкович оказался в московском Спартаке – о чем официальные лица клуба громко объявили весной 2024 года. С сербом подписали двухлетний контракт, а в помощь ему выделили ассистентов Ненада Сакича и Вадима Романова. В своем дебютном матче новый тренер привести коллектив к победе не смог, чем вызвал немалое недовольство фанатов. Но впоследствии ему быстро удалось реабилитироваться – “Спартак” обыграл “Химки” со счетом 3:1 и “Динамо” (3:0). Затем команда впервые за восемь лет смогла оформить победную серию из 4+ матчей. И стало понятно, что с тренером попали в точку.

На протяжении последнего года Деян Станкович смог основательно усилить команду и позволил ей даже обзавестись несколькими мотивирующими достижениями. В частности, спартаковцы впервые в XXI веке оформили 10 разгромных побед в сезоне, сделали серию из 7-ми побед на Чемпионате России, отыграли 14-ть матчей сезона всухую. Станковичу за проделанную работу даже присвоили награду “Лучший тренер месяца в РПЛ”. Даже самые отъявленные скептики, которые в момент анонса назначения припоминали Деяну его провал в “Сампдории”, сейчас стали относиться к нему гораздо лучше.