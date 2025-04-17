«МЮ» заинтересован в покупке Милинковича-Савича из «Торино» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«МЮ» заинтересован в покупке Милинковича-Савича из «Торино»

17.04.2025, 18:01, Новости
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю «Торино» Ване Милинковичу-Савичу, который ранее был частью молодежной системы английского клуба.

Согласно информации итальянского издания La Stampa, сербский голкипер привлекает внимание ряда европейских клубов, включая «Манчестер Сити», который следит за игроком на протяжении длительного времени. Всем этим командам предстоят решающие матчи сезона, за которыми следят не только обычные зрители, но и бетторы. Бесплатные ставки Винлайн могут стать верными помощниками для второй категории заинтересованных.

История Милинковича-Савича с «Манчестер Юнайтед» имеет интересное прошлое – его пребывание в клубе завершилось в 2016 году из-за проблем с получением разрешения на работу. После этого 28-летнему вратарю пришлось заново выстраивать свою карьеру.

В настоящее время серб считается одним из лучших голкиперов Серии А. Его талант также привлек внимание «Наполи», который проявляет интерес к его услугам. «Торино» оценивает своего вратаря в 20 миллионов евро.

Интересным вариантом развития карьеры для Милинковича-Савича может стать переход в саудовский «Аль-Хиляль», где выступает его брат Сергей. Наличие близкого родственника в команде может стать дополнительным фактором при принятии решения о возможном трансфере в Саудовскую Аравию.


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