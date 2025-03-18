Евгения Медведева стала амбассадором Avon в России

Российская фигуристка Евгения Медведева стала амбассадором парфюмерно-косметического бренда Avon Россия. В рамках сотрудничества Евгения будет представлять – помаду «Ультра».

Евгения Медведева – одна из самых известных фигуристок России, двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр. Её достижения в спорте и активная общественная деятельность сделали ее заметной как в профессиональной среде, так и за ее пределами. Она является примером для многих, демонстрируя силу воли и самовыражения.

– Для Avon Россия сотрудничество с Евгенией Медведевой – это возможность подчеркнуть красоту и силу духа современных женщин. Евгения не только выдающаяся спортсменка, но и настоящий символ женственности и целеустремленности. Для нашей компании важной ценностью всегда была поддержка женщин на пути к их целям и мечтам, жизненная позиция Евгении отражает философию нашего бренда, – отметила Ольга Ильина, директор по маркетингу Avon Россия.

– Я очень рада быть амбассадором такого вдохновляющего бренда, который видит в женщине не только внешнюю привлекательность, но и мощную внутреннюю красоту, силу и энергию. Я разделяю это видение на все сто процентов. Для меня красота — это сияние изнутри, отражение гармонии тела и духа, активный образ жизни и занятие любимым делом. Такая красота становится фундаментом уверенности в себе, помогает быть настоящей и смело идти к своим целям. Помада Ультра — яркий акцент, преображающий образ и настроение, транслирующий миру нашу энергию и жизнелюбие. Мне нравится, что она не просто подчеркивает естественную красоту, но и дает чувство уверенности и готовности покорять любые вершины, как в спорте, так и в жизни, – поделилась Евгения Медведева.

Первый этап рекламной кампании с Евгенией Медведевой стартовал в марте. Фигуристка с ярким оттенком помады появится на крупных цифровых площадках: ВКонтакте, платформах Yandex, Ozon и Telegram.

Об Avon

Компания Avon, в настоящее время принадлежащая бразильской группе компаний Natura & Co, занимается производством и продажей косметики уже 137 лет. Avon — это компания, которая объединяет людей, используя силу красоты для изменения жизни к лучшему. На территории России Avon ведет свою деятельность уже 30 лет. Имеет собственное производство в Московской области. Также компания ведет активную социальную деятельность. Только за последние годы, компания направила порядка 130 млн рублей на поддержку женщин России в рамках благотворительных программ и передала 540 000 единиц продукции Avon малоимущим семьям по всей России.

О продукте

«Ультра» – это культовый продукт Avon. Каждые 2 минуты в России продается 3 таких помады*. Она сочетает насыщенный цвет, комфортную текстуру и уходовые свойства. Благодаря увлажняющей формуле с витамином Е, маслами авокадо, кунжута, помада дарит губам комфорт и безупречный вид в течение всего дня.