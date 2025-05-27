К Дню защиты детей в Угличе прошел турнир по самбо на призы КВВ ГЭС

При поддержке гидроэнергетиков в Угличе состоялся детский турнир по самбо, посвященный Дню защиты детей.

Ежегодный спортивный проект благотворительной программы КВВ ГЭС (филиал РусГидро) прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе г. Углича. В этом году в нем приняли участие 84 спортсмена из Углича, Ярославля, Рыбинска, Гаврилов-Яма и Вологды.

По итогам соревнований лучшими среди девушек стали угличанки, воспитанницы спортивной школы «Спарт» Софья Ширгаева и Вера Козлова.

Среди юношей победителями турнира стали Русал Расулов из Череповца, ярославец Максим Печурин, Даниил Осипов из Гаврилов– Яма и рыбинцы: Ярослав Аралов, Дмитрий Баркарь, Али Бахшалиев, Никон Шахов, Алексей Жабрев и Николай Смирнов.

Каскад Верхневолжских ГЭС регулярно оказывает финансовую помощь детским спортивным школам по плаванию, борьбе, акробатике, теннису, водным видам спорта. В текущем году при поддержке гидроэнергетиков пройдут турниры по акробатике, спортивной борьбе, теннису и шахматам. В Угличе участниками благотворительной программы РусГидро в этом году станут Дом детского творчества и детско-юношеская спортивная школа.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»