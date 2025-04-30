За три месяца 2025 года Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 299 млн кВт⋅ч ✓ Новости Рыбинска и не только
 

За три месяца 2025 года Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 299 млн кВт⋅ч

30.04.2025, 12:12, Новости
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Филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» в первом квартале 2025 года выработал 299 млн кВт⋅ч., в том числе выработка Угличской ГЭС составила 102 млн кВт⋅ч, Рыбинской – 197 млн кВт⋅ч.

В целом показатели выработки предприятия ниже среднемноголетних значений: в период маловодья в условиях минимальных снегозапасов и, как следствие, скудного притока в водохранилища Каскада, гидроэлектростанции на Верхней Волге работали в режиме экономии водных ресурсов. Рыбинская и Угличская ГЭС делали остановы в работе для накопления воды в водохранилищах и обеспечения навигационных отметок.

Однако, при остром дефиците воды особые условия работы гидроэлектростанций позволили обеспечить необходимые для водозаборов отметки в нижнем бьефе и минимальные навигационные отметки в водохранилищах Каскада Верхневолжских ГЭС.

Решение о том, как в маловодном году использовать накапливаемую в водохранилищах воду, принимается Росводресурсами на основании сопоставления множества факторов. Режимы работы ГЭС устанавливаются таким образом, чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных водопользователей. В первую очередь, учитываются потребности в обеспечении водой населения, сельского хозяйства, транспорта, рыбного хозяйства, и только потом – энергетиков.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»


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