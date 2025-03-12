На Верхней Волге началось половодье

По сообщению Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на реках в бассейнах Угличского и Рыбинского водохранилищ проходит половодье.

На 12 марта объем притока в Угличское водохранилище за прошедшие сутки составил 180 м3/с, сейчас уровень воды в нем находится на отметке 110,20 м (НПУ 112,82 м). По действующему указанию Федерального агентства водных ресурсов с 11 по 20 марта Угличская ГЭС будет работать со средним за период сбросным расходом 200-300 м3/с.

За прошедшие сутки приток воды к створу Рыбинского гидроузла составил 850 м3/с. Уровень воды в Рыбинском водохранилище на 08 часов 12 марта находится на отметке 99,97 м (НПУ 101,81 м).

Следуя указаниям Росводресурсов с 11 по 20 марта Рыбинская ГЭС будет работать со средним за период сбросным расходом 300-500 м3/с. За прошедшие сутки расход воды был равен 475 м3/с.

Прошедшая зима в бассейне Верхней Волги России оказалась одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Продолжительные периоды положительных температур приводили к таянию выпавшего снега. Вследствие этого к 10 марта запасы снега на Верхней Волге оказались минимальными: в бассейне Угличского водохранилища снег отсутствует, в бассейне Рыбинского водохранилища составляет всего лишь 12 процентов нормы.

Предполагая такой сценарий, энергетики совместно с Росводресурсами не проводили в зимний период предполоводную сработку Рыбинского водохранилища, крупнейшего на Верхней Волге и участвующего в регулирование стока Волги в интересах всего каскада. Рыбинское водохранилище перешло к наполнению с 18 ноября 2024 года и сейчас его отметка выше значений прошлого года практически на 1,5 м, и продолжает увеличиваться. Это позволит обеспечить нужды всех водопользователей: сельского хозяйства, судоходства, водозаборов населённых пунктов и промышленных предприятий даже в условиях прогнозируемой сниженной приточности в период половодья.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»