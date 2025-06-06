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Тепло и с грозами

06.06.2025, 7:07, Погода
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Вынос теплых воздушных масс с юго-запада и хороший дневной прогрев позволят максимальной температуре достичь, а местами и превысить 30 градусов.

В то же время погода в центрально-европейской части России будет по-летнему неустойчивой – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Причина – теплый сектор обширного атлантического циклона.

При этом, по прогнозам метеорологов, наиболее интенсивные грозовые дожди, местами с крупным градом, обрушатся на Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую область и Башкирию.

7-8 июня дневная температура в Москве повысится до +27 градусов, в Ярославской области – до +24. В Санкт-Петербурге немного похолодает – до +18 … +20.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но похолодает на 5-7 градусов.

Атмосферное давление в выходные 747-74 мм ртутного столба, ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

Самым жарким 7 июня в Рыбинске было в 1988 году: +31,2 градуса, а в этот день 1954 года в городе было холодно: +0,8 градуса.


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