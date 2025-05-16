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Теплые выходные

16.05.2025, 6:06, Погода
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Центрально-европейская часть России остается во власти обширной тропосферной ложбины и циклонов.

Температура в регионе наконец-то начала подниматься, а ее средние суточные значения в ближайшие дни будут колебаться около нормы. По-прежнему не обойдется без дождей, которые будут иметь разную интенсивность. Местами могут прогреметь грозы.

Вместе с разрозненными массивами дождевых облаков в ЦФО будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы из Причерноморья, и поэтому температура продолжит повышаться. Но в воскресенье-понедельник на погоде скажется влияние нового атлантического циклона, так что ливни вновь усилятся. Правда, регион окажется в тёплом секторе вихря, и существенное похолодание маловероятно.

17-18 мая в Москве и Ярославской области дневная температура повысится до +23, ночью не ниже 10 градусов тепла. В Санкт-Петербурге будет немного прохладнее – в дневные часы не выше +17.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура понизится на 4-6 градусов.

Атмосферное давление в выходные понизится с 749 до 741 мм ртутного столба, ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду.

Самым теплым 18 мая в Рыбинске было в 2021 году: +31 градус, а 17 мая 1965 года в городе было холодно: -1,6 градуса.


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