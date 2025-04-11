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Апрельская зима сдает позиции

11.04.2025, 7:07, Погода
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Из Скандинавии в центрально-европейскую часть России прорывается очередной циклон, который раскрутился на севере Атлантики и в перспективе перекроет дорогу в регион холодным воздушным массам.

По прогнозу метеорологов уже с субботы ночной минус будет «уменьшаться», а дневной плюс – прибавлять. Наиболее заметные изменения температуры произойдут с началом новой недели. Приток солнечного тепла увеличится, и столбики термометров резко пойдут вверх.

12-13 апреля в Москве и Ярославской области дневная температура повысится до +8 градусов, а в Санкт-Петербурге до +10.

В начале следующей недели характер погоды тучи рассеются, поэтому приток солнечного тепла резко увеличится, а столбики термометров резко пойдут вверх – к середине следующей недели днем потеплеет до +16 градусов.

Атмосферное давление в выходные повысится с 742 до 751 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

Самым теплым 13 апреля в Рыбинске было в 2021 году: +23,2 градуса, а 13 апреля 1985 года в городе было очень холодно: -8,6 градуса.


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