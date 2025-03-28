Опасность и последствия пала сухой травы

Работники государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» обращается к жителям и гостям гЯрославской области.

Весной, когда сходит снег, травяные палы наносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный вред.

Опасность сухой травы заключается в том, что она способна вспыхнуть от любой искры. Огонь возникает моментально, и распространяется на открытых участках с сухой растительностью примерно со скоростью 5 км/час. Особенно опасно такое явление при наличии ветра.

Что делать, чтобы не допустить пала травы, так ли необходимы контролируемые весенние ее отжиги, и какая ответственность предусмотрена законом при превращении пала растительности в полноценный лесной пожар?

Весенние отжиги, их вред и опасность

Среди жителей населенных пунктов бытует мнение, что отжиг травы способен привести к более плодородной почве и более богатому урожаю. Рассмотрим так ли это:

– Целенаправленное выжигание засохшей травы не способствует улучшению почвы, так как при этом сгорают органические мертвые вещества и теряются азотные соединения, необходимые для питания растений. Это приводит к появлению «мертвого» грунта, значительно снижается плодородность земли.

– Отжиги сухой травы могут повредить корневые системы многих деревьев, что приведет к их скорому засыханию.

– В огне гибнут не только растения, но и личинки насекомых. Это наносит урон экосистеме в целом.

– Едкий дым от пала распространяется на большие расстояния, вызывая гибель животных, людей.

– Часто отжиги приводят к лесному или торфяному пожару, который потушить бывает крайне сложно. Горение торфяных болот протекает без огня, что представляет большую опасность для всех живых существ.

Зачастую траву жгут недалеко от населенных пунктов. При ветреной погоде велика вероятность того, что огонь начнет двигаться не в том направлении, которое изначально планировалось. Возникнет угроза постройкам, жилищам и зданиям. Опасность сухой травы заключается в том, ее сжигание не всегда поддается контролю.

Следует знать, что на пал растительности пожарные службы приезжают только тогда, когда есть реальная угроза жилым домам. Во всех других случаях, например, в случае риска для гибели посадок, урожая придется справляться самостоятельно. Восстановление прежней растительности на месте пала сухой травы возможно только спустя 5-6 лет, а иногда экосистема не восстанавливается вообще.

Профилактические меры

Чаще всего случайные возгорания происходят в дачных или загородных поселках. Для того что бы предотвратить пожар следует соблюдать следующие рекомендации:

• При отсутствии колодца обязательно на каждом участке должны быть бочки или любые другие емкости с водой. Постоянно пополняйте их.

• Траву с прошлого года лучше косить своевременно, не дожидаясь ее возгорания.

• Если над участком вашего загородного дома нависают ветки деревьев – спилите их. По ним огонь сможет легко перекинуться на дом, постройки или соседние строения.

• Желательно установка противопожарных постов, где будет находиться все необходимое оборудование для быстрого тушения.

• Оптимальным вариантом будет наличие на садовом участке 2 порошковых огнетушителей по 4 кг.

• Мусор, скошенную траву не жгите прямо на участке. Лучше для этого использовать какую-либо металлическую емкость, расположенную подальше от леса, построек, забора. Погода должна быть безветренной.

• Следите за детьми. Не разрешайте им пользоваться источниками открытого огня: свечи, зажигалки и спички.

Обязательно уезжая с отдыха, проверьте баню, а также потушен ли костер в мангальной зоне, камине или печи. В каждом загородном поселке должен быть как минимум один водоем, предназначенный для противопожарных нужд. Подъезд к нему в любое время должен быть свободным.

Что делать в случае возгорания

Возникший пожар из-за пала сухой травы нередкое явление. В этом случае необходимо быстро эвакуироваться в безопасное место всех членов семьи и животных. Позвоните в пожарную службу и сообщите всю необходимую информацию: точный адрес, свои личные данные и есть ли угроза другим зданиям.

Небольшие возгорания можно закапывать песком, землей, а также тушить мокрыми тряпками. Закройте все окна, двери и вентиляционные отверстия в доме. Стены снаружи и крышу обливайте постоянно водой во избежание возгорания. Контролируйте площадь пожара. По возможности, не допускайте распространения огня на соседние участки.

Штрафы за поджог сухой травы по статье 20.4 КоАП РФ:

• для граждан – штраф от 5 до 15 тысяч рублей;

• для должностных лиц – штраф от 20 до 30 тысяч рублей;

• для индивидуальных предпринимателей – штраф от 40 до 60 тысяч рублей;

• для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

Если поджог травы привел к пожару, к причинению вреда имуществу, здоровью или жизни граждан то, применяются меры пресечения/заключения, установленные уголовным законодательством в зависимости от нанесенного ущерба. Для защиты собственного жилища, дачных домов и участков, не забывайте скашивать сухую траву, но ни в коем случае не сжигайте ее.

Уважаемые жители города и гости Ярославской области! Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе и к людям, которые живут рядом с Вами, к окружающей вас природе. Если Вы стали свидетелем поджога сухой травы, немедленно сообщите об этом на телефон «01», «101» или «112». Ваш звонок поможет предотвратить беду!

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь, здоровье и имущество.