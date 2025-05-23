Как летом

В центрально-европейской части России благодаря обширному антициклону температура повысится, не дожидаясь календарных сроков, до летних значений.

24-25 мая в Москве и Ярославской области дневная температура повысится до +28, ночью не ниже 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге будет значительно прохладнее – не выше +19 и с дождями.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, и она будет вполне летней.

Атмосферное давление в выходные 753-755 мм ртутного столба, ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду.

Самым теплым 25 мая в Рыбинске было в 2005 году: +30,5 градуса, а 24 мая 1980 года в городе было холодно: -0,6 градуса.