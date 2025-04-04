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Погода резко испортится

04.04.2025, 7:07, Погода
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Рабочая неделя в центрально-европейской части России завершается очень теплой погодой. Но к выходным погода резко изменит свой характер.

Регион все последние дни находился в области антициклона. Благодаря ему воцарилась по-весеннему ясная и теплая погода. Но на север уже прорвался циклон, раскрутившийся над Баренцевым морем. Дальше он станет быстро смещаться на юг и совсем скоро устроит возврат зимы на европейскую территорию страны.

Вместе с циклоном вглубь Русской равнины устремятся холодные воздушные массы из акватории Ледовитого океана. Первыми во власти арктического вторжения окажутся самые северные регионы. Но с каждым днём оно будет набирать силу, и уже в субботу похолодание станет пробиваться в среднюю полосу.

Понижение температуры на 8-10 градусов будет сопровождаться усилением ветра. Дождь, который начнется в субботу, перейдет в мокрый снег и снег.

5-6 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ночная температура понизится до -4 градусов, днем не выше +2.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но затем ожидается небольшое потепление.

Атмосферное давление в выходные дни 739-742 мм ртутного столба, ветер северных направлений, до 8 метров в секунду.

Самым теплым 5 апреля в Рыбинске было в 1990 году: +18,4 градуса, а 6 апреля 1955 года в городе было очень холодно: 21,4 градуса мороза.


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