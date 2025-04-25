Холод в выходные ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Холод в выходные

25.04.2025, 7:07, Новости
Теги: ,

Солнечный антициклон, принесший летнюю жару в центрально-европейскую часть России, ушел в степи Казахстана, и на погоду региона будут влиять циклоны.

Так, средиземноморский вихрь опять спровоцирует в Южной России ливни с грозами и градом. А центральную часть и север Русской равнины укроют облачные поля арктического холодного фронта.

В течение ближайших выходных в регионе будут господствовать северо-восточные и северные, порывистые ветры, которые будут поставлять холодный воздух и дожди. Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы, но до рекордных значений не дойдет.

26-27 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура понизится до +2 … +5 градусов, а ночью возможны заморозки до -3.

Понижение температуры продержится до начала следующей недели, но затем температура начнет понемногу возвращаться к климатической норме.

Атмосферное давление в выходные повысится с 745 до 755 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

Самым теплым 27 апреля в Рыбинске было в 2001 году: +26,6 градуса, а 26 апреля 2003 года в городе было холодно: -6,9 градусов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / В Рыбинске завершается отопительный сезон. План-график отключения горячей воды

18.04 / Тепло как летом в выходные

11.04 / Апрельская зима сдает позиции лету

04.04 / Погода резко испортится

28.03 / Опасность и последствия пала сухой травы

28.03 / Как в апреле

21.03 / Днем вполне комфортно

14.03 / Теплый циклон принесет резкое похолодание

12.03 / На Верхней Волге началось половодье

12.03 / Косметика для тела: забытые герои ухода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика