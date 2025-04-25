Холод в выходные

Солнечный антициклон, принесший летнюю жару в центрально-европейскую часть России, ушел в степи Казахстана, и на погоду региона будут влиять циклоны.

Так, средиземноморский вихрь опять спровоцирует в Южной России ливни с грозами и градом. А центральную часть и север Русской равнины укроют облачные поля арктического холодного фронта.

В течение ближайших выходных в регионе будут господствовать северо-восточные и северные, порывистые ветры, которые будут поставлять холодный воздух и дожди. Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы, но до рекордных значений не дойдет.

26-27 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура понизится до +2 … +5 градусов, а ночью возможны заморозки до -3.

Понижение температуры продержится до начала следующей недели, но затем температура начнет понемногу возвращаться к климатической норме.

Атмосферное давление в выходные повысится с 745 до 755 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

Самым теплым 27 апреля в Рыбинске было в 2001 году: +26,6 градуса, а 26 апреля 2003 года в городе было холодно: -6,9 градусов.