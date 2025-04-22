В Рыбинске завершается отопительный сезон. План-график отключения горячей воды

Накануне резкого похолодания в Рыбинске приняли решение об отключении отопления.

Прекращение подачи теплоносителя потребителям начнется с 22 апреля. Процесс отключения будет проходить постепенно. Сначала от теплоснабжения будут отключаться промышленные и другие объекты, затем подача тепла прекратится в жилые дома, в последнюю очередь – в детские сады, школы, лечебные учреждения.

План-график работы котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период 2025 года:



№ п/п Наименование системы теплоснабжения Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС * Дата подачи ГВС Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС Дата подачи ГВС Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления Дата подачи ГВС 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Система теплоснабжения котельная «Веретье» 13.05.2025 – 15.05.2025 16.05.2025 01.07.2025-14.07.2025 15.07.2025 06.08.2025 – 08.08.2025 * 09.08.2025 2 Система теплоснабжения котельная «Бабушкина» ** 1) 13.05.2025 – 15.05.2025 16.05.2025 01.07.2025-14.07.2025 15.07.2025 06.08.2025 – 08.08.2025 * 09.08.2025 3 Система теплоснабжения котельная «Стоялая» 1) 13.05.2025 – 15.05.2025 – – – 21.08.2025 – 4 Система теплоснабжения котельная «С.Перовская» 1) 22.05.2025 – 23.05.2025 – – – 19.08.2025 – 20.08.2025 – 5 Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина 19.05.2025 – 21.05.2025 22.05.2025 15.07.2025 – 28.07.2025 29.07.2025 – – 6 Система теплоснабжения котельная «Мариевка» 07.05.2025 08.05.2025 09.07.2025 – 22.07.2025 23.07.2025 – – 7 Система теплоснабжения котельная «Призма» *** 1) 14.05.2025 – 16.05.2025 17.05.2025 10.06.2025 – 23.06.2025 24.06.2025 – – 8 Система теплоснабжения котельная «Тема» 14.05.2025 – 16.05.2025 17.05.2025 10.06.2025 – 23.06.2025 24.06.2025 14.08.2025 – 15.08.2025 – 9 Система теплоснабжения котельная «Школа- интернат» – – 01.06.2025 – 31.08.2025 01.09.2025 – – 10 Система теплоснабжения котельная «Слип» 14.05.2025 – 16.05.2025 17.05.2025 23.07.2025 – 05.08.2025 06.08.2025 14.08.2025 – 16.08.2025 – 11 Система теплоснабжения котельная «Полиграф» и сети котельной «Магма» 12.05.2025 – 14.05.2025 15.05.2025 15.07.2025 – 28.07.2025 29.07.2025 12.08.2025 – 13.08.2025 – 12 Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника" 21.05.2025 – 23.05.2025 24.05.2025 06.08.2025 – 19.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 – 21.08.2025 – 13 Система теплоснабжения котельная «ГЭС» 26.05.2025 10.06.2025 27.05.2025 – 09.06.2025 10.06.2025 19.08.2025 – 21.08.2025 – 14 Система теплоснабжения котельная «Военная база» 12.05.2025 – 14.05.2025 15.05.2025 27.05.2025 – 09.06.2025 10.06.2025 14.08.2025 – 16.08.2025 * 17.08.2025 15 Система теплоснабжения котельная «Переборы» 21.05.2025 – 23.05.2025 24.05.2025 12.08.2025 – 25.08.2025 28.08.2025 26.08.2025 – 27.08.2025 * 28.08.2025 16 Система теплоснабжения котельной «Волжский» 14.05.2025 – 16.05.2025 17.05.2025 15.07.2025 – 28.07.2025 29.07.2025 20.08.2025 – 22.08.2025 * 23.08.2025 17 Система теплоснабжения котельная «Поток» 12.05.2025 – 14.05.2025 29.05.2025 15.05.2025 – 28.05.2025 29.05.2025 20.08.2025 – 22.08.2025 – 18 Система теплоснабжения котельная «Рыбинсккорм» 1) 13.05.2025 – – – – – 19 Система теплоснабжения котельная «Элеватор» 1) 16.05.2025 – – – – – 20 Система теплоснабжения котельная «Ягутка» 16.05.2025 17.05.2025 27.05.2025 – 09.06.2025 10.06.2025 – – 21 Система теплоснабжения котельная «Нефтебаза» 14.05.2025 29.05.2025 15.05.2025 – 28.05.2025 29.05.2025 21.08.2025 – 22.08.2025 – 22 Котельная Психбольница (без тепловых сетей) – – 01.08.2025 – 14.08.2025 15.08.2025 – – Сторонние поставщики тепловой энергии № п/п Наименование системы теплоснабжения Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление и ГВС * Дата подачи ГВС Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС Дата подачи ГВС Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление Дата подачи ГВС 1 Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной ПАО «ОДК Сатурн» (направление ул. Димитрова) – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 2 Тепловые сети до насосной по ул. Чкалова от котельной ПАО «ОДК Сатурн» – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 3 Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева котельная ПАО «ОДК Сатурн» (направление ул. Димитрова) – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 4 Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО «ОДК Сатурн» (направление ул. Димитрова) – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 5 Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул.Авиационная – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 6 Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул. Фурманова – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 7 Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул. Рапова – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 8 Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул. Танкистов – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 9 Тепловые сети от котельной «Сатурн» направление ул. Л.Чайкиной – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 10 Тепловые сети от котельной «Сатурн» направление ул. З.Космодемьянской – – 26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025 02.06.2025 28.07.2025 – – 11 Тепловые сети от котельной АО «Воентелеком» – – 01.07.2025 – 14.07.2025 15.07.2025 12 Тепловые сети от котельной ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по ЯО» – – 21.07.2025 – 03.08.2025 04.08.2025 – – 13 ООО «Раскат – РОС» бойлерная по ул. Гагарина, 35 (без тепловых сетей) – – 12.05.2025 – 25.05.2025 26.05.2025 – –

Примечание:

* – проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС;

** – перевод нагрузок по ГВС с котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» в летний период;

*** – перевод нагрузок по ГВС с котельной «Призма» на котельную «Тема» в летний период.

Котельные «Бабушкина», «Призма», «Софья Перовская», «Элеватор», «Стоялая» и «Рыбинсккорм» будут отключены на весь межотопительный сезон.