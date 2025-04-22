В Рыбинске завершается отопительный сезон. План-график отключения горячей воды
22.04.2025, 13:31, Детали
Теги: ЖКХ, Погода, Теплоэнерго
Накануне резкого похолодания в Рыбинске приняли решение об отключении отопления.
Прекращение подачи теплоносителя потребителям начнется с 22 апреля. Процесс отключения будет проходить постепенно. Сначала от теплоснабжения будут отключаться промышленные и другие объекты, затем подача тепла прекратится в жилые дома, в последнюю очередь – в детские сады, школы, лечебные учреждения.
План-график работы котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период 2025 года:
|
№ п/п
|
Наименование системы теплоснабжения
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС *
|
Дата подачи ГВС
|
Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС
|
Дата подачи ГВС
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления
|
Дата подачи ГВС
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Система теплоснабжения котельная «Веретье»
|
13.05.2025 – 15.05.2025
|
16.05.2025
|
01.07.2025-14.07.2025
|
15.07.2025
|
06.08.2025 – 08.08.2025 *
|
09.08.2025
|
2
|
Система теплоснабжения котельная «Бабушкина» ** 1)
|
13.05.2025 – 15.05.2025
|
16.05.2025
|
01.07.2025-14.07.2025
|
15.07.2025
|
06.08.2025 – 08.08.2025 *
|
09.08.2025
|
3
|
Система теплоснабжения котельная «Стоялая» 1)
|
13.05.2025 – 15.05.2025
|
–
|
–
|
–
|
21.08.2025
|
–
|
4
|
Система теплоснабжения котельная «С.Перовская» 1)
|
22.05.2025 – 23.05.2025
|
–
|
–
|
–
|
19.08.2025 – 20.08.2025
|
–
|
5
|
Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина
|
19.05.2025 – 21.05.2025
|
22.05.2025
|
15.07.2025 – 28.07.2025
|
29.07.2025
|
–
|
–
|
6
|
Система теплоснабжения котельная «Мариевка»
|
07.05.2025
|
08.05.2025
|
09.07.2025 – 22.07.2025
|
23.07.2025
|
–
|
–
|
7
|
Система теплоснабжения котельная «Призма» *** 1)
|
14.05.2025 – 16.05.2025
|
17.05.2025
|
10.06.2025 – 23.06.2025
|
24.06.2025
|
–
|
–
|
8
|
Система теплоснабжения котельная «Тема»
|
14.05.2025 – 16.05.2025
|
17.05.2025
|
10.06.2025 – 23.06.2025
|
24.06.2025
|
14.08.2025 – 15.08.2025
|
–
|
9
|
Система теплоснабжения котельная «Школа- интернат»
|
–
|
–
|
01.06.2025 – 31.08.2025
|
01.09.2025
|
–
|
–
|
10
|
Система теплоснабжения котельная «Слип»
|
14.05.2025 – 16.05.2025
|
17.05.2025
|
23.07.2025 – 05.08.2025
|
06.08.2025
|
14.08.2025 – 16.08.2025
|
–
|
11
|
Система теплоснабжения котельная «Полиграф» и сети котельной «Магма»
|
12.05.2025 – 14.05.2025
|
15.05.2025
|
15.07.2025 – 28.07.2025
|
29.07.2025
|
12.08.2025 – 13.08.2025
|
–
|
12
|
Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника"
|
21.05.2025 – 23.05.2025
|
24.05.2025
|
06.08.2025 – 19.08.2025
|
20.08.2025
|
20.08.2025 – 21.08.2025
|
–
|
13
|
Система теплоснабжения котельная «ГЭС»
|
26.05.2025
|
10.06.2025
|
27.05.2025 – 09.06.2025
|
10.06.2025
|
19.08.2025 – 21.08.2025
|
–
|
14
|
Система теплоснабжения котельная «Военная база»
|
12.05.2025 – 14.05.2025
|
15.05.2025
|
27.05.2025 – 09.06.2025
|
10.06.2025
|
14.08.2025 – 16.08.2025 *
|
17.08.2025
|
15
|
Система теплоснабжения котельная «Переборы»
|
21.05.2025 – 23.05.2025
|
24.05.2025
|
12.08.2025 – 25.08.2025
|
28.08.2025
|
26.08.2025 – 27.08.2025 *
|
28.08.2025
|
16
|
Система теплоснабжения котельной «Волжский»
|
14.05.2025 – 16.05.2025
|
17.05.2025
|
15.07.2025 – 28.07.2025
|
29.07.2025
|
20.08.2025 – 22.08.2025 *
|
23.08.2025
|
17
|
Система теплоснабжения котельная «Поток»
|
12.05.2025 – 14.05.2025
|
29.05.2025
|
15.05.2025 – 28.05.2025
|
29.05.2025
|
20.08.2025 – 22.08.2025
|
–
|
18
|
Система теплоснабжения котельная «Рыбинсккорм» 1)
|
13.05.2025
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
19
|
Система теплоснабжения котельная «Элеватор» 1)
|
16.05.2025
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
20
|
Система теплоснабжения котельная «Ягутка»
|
16.05.2025
|
17.05.2025
|
27.05.2025 – 09.06.2025
|
10.06.2025
|
–
|
–
|
21
|
Система теплоснабжения котельная «Нефтебаза»
|
14.05.2025
|
29.05.2025
|
15.05.2025 – 28.05.2025
|
29.05.2025
|
21.08.2025 – 22.08.2025
|
–
|
22
|
Котельная Психбольница (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
01.08.2025 – 14.08.2025
|
15.08.2025
|
–
|
–
|
Сторонние поставщики тепловой энергии
|
№ п/п
|
Наименование системы теплоснабжения
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление и ГВС *
|
Дата подачи ГВС
|
Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС
|
Дата подачи ГВС
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление
|
Дата подачи ГВС
|
1
|
Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной ПАО «ОДК Сатурн» (направление ул. Димитрова)
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
2
|
Тепловые сети до насосной по ул. Чкалова от котельной ПАО «ОДК Сатурн»
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
3
|
Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева котельная ПАО «ОДК Сатурн» (направление ул. Димитрова)
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
4
|
Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО «ОДК Сатурн» (направление ул. Димитрова)
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
5
|
Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул.Авиационная
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
6
|
Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул. Фурманова
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
7
|
Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул. Рапова
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
8
|
Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул. Танкистов
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
9
|
Тепловые сети от котельной «Сатурн» направление ул. Л.Чайкиной
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
10
|
Тепловые сети от котельной «Сатурн» направление ул. З.Космодемьянской
|
–
|
–
|
26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025
|
02.06.2025 28.07.2025
|
–
|
–
|
11
|
Тепловые сети от котельной АО «Воентелеком»
|
–
|
–
|
01.07.2025 – 14.07.2025
|
15.07.2025
|
|
|
12
|
Тепловые сети от котельной ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по ЯО»
|
–
|
–
|
21.07.2025 – 03.08.2025
|
04.08.2025
|
–
|
–
|
13
|
ООО «Раскат – РОС» бойлерная по ул. Гагарина, 35 (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
12.05.2025 – 25.05.2025
|
26.05.2025
|
–
|
–
Примечание:
* – проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС;
** – перевод нагрузок по ГВС с котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» в летний период;
*** – перевод нагрузок по ГВС с котельной «Призма» на котельную «Тема» в летний период.
Котельные «Бабушкина», «Призма», «Софья Перовская», «Элеватор», «Стоялая» и «Рыбинсккорм» будут отключены на весь межотопительный сезон.
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