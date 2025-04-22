В Рыбинске завершается отопительный сезон. План-график отключения горячей воды ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске завершается отопительный сезон. План-график отключения горячей воды

22.04.2025, 13:31, Детали
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Накануне резкого похолодания в Рыбинске приняли решение об отключении отопления.

Прекращение подачи теплоносителя потребителям начнется с 22 апреля. Процесс отключения будет проходить постепенно. Сначала от теплоснабжения будут отключаться промышленные и другие объекты, затем подача тепла прекратится в жилые дома, в последнюю очередь – в детские сады, школы, лечебные учреждения.

План-график работы котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период 2025 года:
 

№ п/п

Наименование системы теплоснабжения

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС *

Дата подачи ГВС

Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС

Дата подачи ГВС

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления

Дата подачи ГВС

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Система теплоснабжения котельная «Веретье»

13.05.2025 – 15.05.2025

16.05.2025

01.07.2025-14.07.2025

15.07.2025

06.08.2025 – 08.08.2025 *

09.08.2025

2

Система теплоснабжения котельная «Бабушкина» **  1)

13.05.2025 – 15.05.2025

16.05.2025

01.07.2025-14.07.2025

15.07.2025

06.08.2025 – 08.08.2025 *

09.08.2025

3

Система теплоснабжения котельная «Стоялая» 1)

13.05.2025 – 15.05.2025

21.08.2025

4

Система теплоснабжения котельная «С.Перовская» 1)

22.05.2025 – 23.05.2025

19.08.2025 – 20.08.2025

5

Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина

19.05.2025 – 21.05.2025

22.05.2025

15.07.2025 – 28.07.2025

29.07.2025

 –

6

Система теплоснабжения котельная «Мариевка»

07.05.2025

08.05.2025

09.07.2025 – 22.07.2025

23.07.2025

 –

7

Система теплоснабжения котельная «Призма» ***  1)

14.05.2025 – 16.05.2025

17.05.2025

10.06.2025 – 23.06.2025

24.06.2025

 –

8

Система теплоснабжения котельная «Тема»

14.05.2025 – 16.05.2025

17.05.2025

10.06.2025 – 23.06.2025

24.06.2025

14.08.2025 – 15.08.2025

9

Система теплоснабжения котельная «Школа- интернат»

 –

 –

01.06.2025 – 31.08.2025

01.09.2025

 –

10

Система теплоснабжения котельная «Слип»

14.05.2025 – 16.05.2025

17.05.2025

23.07.2025 – 05.08.2025

06.08.2025

14.08.2025 – 16.08.2025

11

Система теплоснабжения котельная «Полиграф» и сети котельной «Магма»

12.05.2025 – 14.05.2025

15.05.2025

15.07.2025 – 28.07.2025

29.07.2025

12.08.2025 – 13.08.2025

12

Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника"

21.05.2025 – 23.05.2025

24.05.2025

06.08.2025 – 19.08.2025

20.08.2025

20.08.2025 – 21.08.2025

13

Система теплоснабжения котельная «ГЭС»

26.05.2025

10.06.2025

27.05.2025 – 09.06.2025

10.06.2025

19.08.2025 – 21.08.2025

14

Система теплоснабжения котельная «Военная база»

12.05.2025 – 14.05.2025

15.05.2025

27.05.2025 – 09.06.2025

10.06.2025

14.08.2025 – 16.08.2025 *

17.08.2025

15

Система теплоснабжения котельная «Переборы»

21.05.2025 – 23.05.2025

24.05.2025

12.08.2025 – 25.08.2025

28.08.2025

26.08.2025 – 27.08.2025 *

28.08.2025

16

Система теплоснабжения котельной «Волжский»

14.05.2025 – 16.05.2025

17.05.2025

15.07.2025 – 28.07.2025

29.07.2025

20.08.2025 – 22.08.2025 *

23.08.2025

17

Система теплоснабжения котельная «Поток»

12.05.2025 – 14.05.2025

29.05.2025

15.05.2025 – 28.05.2025

29.05.2025

20.08.2025 – 22.08.2025

18

Система теплоснабжения котельная «Рыбинсккорм»  1)

13.05.2025

19

Система теплоснабжения котельная «Элеватор»  1)

16.05.2025

20

Система теплоснабжения котельная «Ягутка»

16.05.2025

17.05.2025

27.05.2025 – 09.06.2025

10.06.2025

21

Система теплоснабжения котельная «Нефтебаза»

14.05.2025

29.05.2025

15.05.2025 – 28.05.2025

29.05.2025

21.08.2025 – 22.08.2025

22

Котельная Психбольница (без тепловых сетей)

01.08.2025 – 14.08.2025

15.08.2025

Сторонние поставщики тепловой энергии

№  п/п

Наименование системы теплоснабжения

Срок проведения гидравлических   испытаний сетей отопление и ГВС *

Дата подачи ГВС

Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС

Дата подачи ГВС

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление

Дата подачи ГВС

1

Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной ПАО «ОДК Сатурн» (направление ул. Димитрова)

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

2

Тепловые сети до насосной по ул. Чкалова от котельной ПАО «ОДК Сатурн»

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

3

Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева котельная ПАО «ОДК Сатурн» (направление ул. Димитрова)

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

4

Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО «ОДК Сатурн» (направление ул. Димитрова)

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

5

Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул.Авиационная

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

6

Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул. Фурманова

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

7

Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул. Рапова

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

8

Тепловые сети от котельной ПАО «ОДК Сатурн» направление ул. Танкистов

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

9

Тепловые сети от котельной «Сатурн» направление ул. Л.Чайкиной

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

10

Тепловые сети от котельной «Сатурн» направление ул. З.Космодемьянской

26.05.2025 – 01.06.2025 21.07.2025 – 27.07.2025

02.06.2025 28.07.2025

 –

 –

11

Тепловые сети от котельной АО «Воентелеком»

01.07.2025 – 14.07.2025

15.07.2025

 

 

12

Тепловые сети от котельной ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по ЯО»

21.07.2025 – 03.08.2025

04.08.2025

13

ООО «Раскат – РОС» бойлерная по ул. Гагарина, 35 (без тепловых сетей)

12.05.2025 – 25.05.2025

26.05.2025

Примечание:

* – проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС;
** – перевод нагрузок по ГВС с котельной «Бабушкина» на котельную «Веретье» в летний период;
*** – перевод нагрузок по ГВС с котельной «Призма» на котельную «Тема» в летний период.

Котельные «Бабушкина», «Призма», «Софья Перовская», «Элеватор», «Стоялая» и «Рыбинсккорм» будут отключены на весь межотопительный сезон.


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