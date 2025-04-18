Тепло как летом в выходные

Средиземноморский циклон закачал в Европейскую часть России теплые воздушные массы, а малооблачная антициклональная погода позволила этому воздуху еще и дополнительно прогреться.

По конец рабочей недели атмосферный фронт принес в регион дожди и очередную волну тепла – в результате в выходные температура повысится до июльских значений (этому поспособствует переменная облачность и весеннее солнце).

19-20 апреля в Москве и Ярославской области дневная температура повысится до рекордных +26 градусов, а в Санкт-Петербурге до +22. Ночью тоже будет вполне тепло.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура начнет стремительно понижаться – до +8 … +12 градусов.

Атмосферное давление в выходные повысится с 748-746 мм ртутного столба, ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

Самым теплым 20 апреля в Рыбинске было в 1995 году: +25,2 градуса, а в этот день 1979 года в городе было очень холодно: -10 градусов.