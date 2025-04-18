Тепло как летом в выходные ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Тепло как летом в выходные

18.04.2025, 7:07, Погода
Теги: ,

Средиземноморский циклон закачал в Европейскую часть России теплые воздушные массы, а малооблачная антициклональная погода позволила этому воздуху еще и дополнительно прогреться.

По конец рабочей недели атмосферный фронт принес в регион дожди и очередную волну тепла – в результате в выходные температура повысится до июльских значений (этому поспособствует переменная облачность и весеннее солнце).

19-20 апреля в Москве и Ярославской области дневная температура повысится до рекордных +26 градусов, а в Санкт-Петербурге до +22. Ночью тоже будет вполне тепло.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура начнет стремительно понижаться – до +8 … +12 градусов.

Атмосферное давление в выходные повысится с 748-746 мм ртутного столба, ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

Самым теплым 20 апреля в Рыбинске было в 1995 году: +25,2 градуса, а в этот день 1979 года в городе было очень холодно: -10 градусов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Апрельская зима сдает позиции лету

04.04 / Погода резко испортится

28.03 / Опасность и последствия пала сухой травы

28.03 / Как в апреле

21.03 / Днем вполне комфортно

14.03 / Теплый циклон принесет резкое похолодание

12.03 / На Верхней Волге началось половодье

12.03 / Косметика для тела: забытые герои ухода

10.03 / Тайм-менеджмент в уходе за собой: как успеть ухаживать за кожей, если времени нет?

07.03 / Теплый праздник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика