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К календарному лету похолодает

30.05.2025, 7:07, Погода
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Волна аномально жаркой погоды, начавшаяся в центрально-европейской части России неделю назад достигла свое пика.

Уже сегодня в регионе начнется смена синоптических процессов, и хотя температурные показатели по-прежнему будет выше климатической нормы, в их изменении появится тенденция к понижению.

С пятницы ЦФО будет находиться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов. С ними будут связаны более плотные облака, кратковременные дожди, местами с грозами. Погода вернется к уровню климатической нормы. А антициклон, теснимый атмосферными фронтами с запада, медленно отступит на восток.

К 1 июня дневная температура в Москве понизится до +21 градусов, в Ярославской области – до +19, в Санкт-Петербурге – до +16. Пройдут небольшие дожди, местами с грозами.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура немного повысится.

Атмосферное давление в выходные 744-747 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 6 метров в секунду.

Самым теплым 1 июня в Рыбинске было в 1948 году: +30 градусов, а в этот день 2021 года в городе было холодно: +2,9 градуса.


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