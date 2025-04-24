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Рыбинская ГЭС увеличила объем расходов для обеспечения судоходства

24.04.2025, 12:21, Новости
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С началом навигации на Волге и в соответствии указаниями Росводресурсов с 24 апреля Рыбинская ГЭС будет обеспечивать установленный режим работы Нижегородского гидроузла.

Рыбинская ГЭС существенно увеличила расходы: в работе пять гидроагрегатов, среднесуточный расход ГЭС за 24 апреля составит 1 300 м3/с. Это позволит Нижегородскому гидроузлу удерживать отметку верхнего бьефа на уровне 83,6-84 м и работать с расходами 1200-1300 м3/с, что позволит обеспечить необходимые для судоходства глубины как в акватории Горьковского водохранилища, так и на Волге в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС.

Объем притока в Рыбинское водохранилище за прошедшие сутки составил 1500 м3/с. Уровень воды в водохранилище находится на отметке 101,01 м (НПУ 101,81 м). Уровень на речном участке Горьковского водохранилища в районе Рыбинска вырос за сутки на 29 см до отметки 84,16 м.

За период почти полного отсутствия пропуска воды через Рыбинскую ГЭС, начавшийся 2 апреля, удалось повысить уровень Рыбинского водохранилища на 65 см. Накопленный объем воды будет использоваться для поддержания необходимых для судоходства уровней воды ниже по течению.

В зависимости от гидрометеорологических условий, водохозяйственной обстановки и изменения уровня Горьковского водохранилища режим работы Рыбинской ГЭС может быть оперативно скорректирован.

Благодаря большому полезному объему Рыбинского водохранилища (второго по этому показателю в Волжско-Камском каскаде) существует возможность перераспределения водных запасов в течение всего года. Водохранилище накапливает воду, когда её много (в половодье) и равномерно расходует в те периоды, когда естественный приток не позволил бы удовлетворить потребности всех водопользователей.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»


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