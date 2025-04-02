Для наполнения водохранилища расходы воды через Рыбинскую ГЭС снижены до минимума

Росводресурсы изменили режим работы Рыбинской ГЭС, объем расходов ГЭС сокращен: на период с 3 по 10 апреля гидроэлектростанция будет работать со средними за период сбросными расходами до 50 м3/с.

Это минимальный объем, для сравнения: каждый из шести гидроагрегатов станции может пропустить 600 м3/с воды. Такие расходы означают, что почти все время Рыбинская ГЭС будет остановлена. Ранее была полностью остановлена находящаяся выше по течению Угличская ГЭС.

Уменьшение расходов и фактический останов работы ГЭС – мера, принятая для экономии водных ресурсов и максимально возможного наполнения Рыбинского водохранилища. По прогнозу Росгидромета приток воды в водохранилища Верхней Волги во втором квартале ожидается максимально низким, в объеме 200-400 м3/с при норме 1350 м3/с. В этих условиях накопленная в Рыбинском водохранилище вода будет остро необходима для обеспечения судоходства, водоснабжения и работы находящегося ниже по течению Нижегородского гидроузла.

Остановка Угличской и Рыбинской ГЭС не приведет к неблагоприятным последствиям для потребителей и водопользователей. Выпадающие объемы выработки электроэнергии будут скомпенсированы путем увеличения загрузки других электростанций, работающих в Единой энергосистеме России. Обе станции работают в составе каскада ГЭС на Волге, при этом подпор от расположенных ниже водохранилищ распространяется вплоть до сооружений гидроэлектростанций, поэтому даже при полной остановке пропуска воды через ГЭС падения уровня воды ниже по течению не ожидается.

По данным Центрального УГМС на 1 апреля уровень воды Горьковского водохранилища у г. Рыбинск на 28 см выше отметки опасного явления «Низкая межень», у г. Ярославль – на 54 см, у г. Тутаев – на 45 см. Таким образом, работа Рыбинской ГЭС позволила обеспечить необходимые для водозаборов отметки в нижнем бьефе гидроузла: на 06 часов 2 апреля уровень водохранилища Нижегородской ГЭС зафиксирован на отметке 83,03 м. Это позволило Рыбинской ГЭС перейти в режим максимальной экономии водных ресурсов с целью наполнения Рыбинского водохранилища.

На данный момент половодье в районе Рыбинской ГЭС продолжается, в районе Угличской ГЭС половодье завершилось. На 08 часов 2 апреля уровень воды в Рыбинском водохранилище находится на отметке 100,35 м (НПУ 101,81 м); Угличского водохранилища – 112,05 м (НПУ 112,82 м). По состоянию на 31 марта, снег в бассейнах Угличского и Рыбинского водохранилищ отсутствует.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»