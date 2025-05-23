В ОДК-Сатурн студенты колледжей показали профессиональные навыки

Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) провело профессиональные пробы для студентов колледжа, которые получают востребованные профессии электромонтера, контролера, слесаря и оператора станков с ЧПУ.

Они будут трудоустроены на предприятие уже в этом году. Профессиональные пробы прошли на базе производственно-учебного центра ОДК-Сатурн. Более 50 студентов Рыбинского промышленно-экономического колледжа (РПЭК), обучающихся по целевому договору, подтверждали свои профессиональные навыки.

– Пробы позволяют нам определить уровень профессиональных компетенций студентов, которые необходимы для производства деталей авиационных двигателей. Помимо среза знаний, профессиональные пробы позволяют скорректировать программы обучения для более эффективной подготовки специалистов рабочих профессии. В 2025 году мы оценивали навыки выпускников четырех специальностей – «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Контроль качества в машиностроении», «Мастер слесарных работ», «Оператор станков с программным управлением». На рабочие места в ОДК-Сатурн они придут уже в этом году, – отметила Елена Румянцева, начальник отдела производственно-учебного центра ОДК-Сатурн.

Профессиональные пробы включают тестовую и практическую части. Первая состоит из вопросов по материаловедению, основам теории резания, черчения и измерительных допусков. Контролеры, операторы и слесари должны владеть навыками работы с измерительным инструментом, поэтому замер деталей – обязательный этап практической части. Дополнительно мастера слесарных работ выполняли задание по сборке ящика для инструментов, а операторы корректировали управляющую программу станка. Отдельно на участке РПЭК будущие электромонтеры производили монтаж электрической схемы.

По итогам профессиональных проб каждый получит свидетельство об их прохождении. Тем, кто успешно справился с теоретическим и практическим заданиями, будут выданы сертификаты производственно-учебного центра ОДК-Сатурн. Анализ ошибок, допущенных при прохождении проб, позволит выпускникам выявить и восполнить пробелы в квалификации, а также более тщательно подготовиться к выпускным экзаменам в колледже.

Сейчас по целевому договору от предприятия ОДК-Сатурн обучаются более 300 студентов средних специальных учебных заведений. Треть из них заканчивает освоение профессии в этом году. После получения диплома выпускники трудоустраиваются в подразделения ОДК-Сатурн. Им предоставляется сопровождение наставниками в процессе работы, достойная заработная плата, а также подъемные выплаты. Кроме того, все сотрудники предприятия имеют широкие возможности для профессионального роста.

Информацию о целевом обучении в колледжах по направлению от ОДК-Сатурн можно получить по номеру: 8 (4855) 329-864 (Румянцева Елена Геннадьевна).