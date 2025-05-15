Рыбинские школьники и учителя с успехом участвовали в итоговом региональном финансовом квизе

14 мая в зале «Классика» Ярославского музея-заповедника прошел заключительный региональный финансовый квиз для школьников 2024-2025 учебного года.

Игровая встреча команд из Ярославля, Рыбинска и Гаврилов-Яма завершила череду массовых мероприятий для учащихся школ Ярославской области в рамках всероссийской акции «Безопасность в цифровом мире». Региональными организаторами акции выступили ярославский филиал Фора-Банка и штаб проекта «Мир возможностей» партии Единая Россия. Представители Министерства образования Ярославской области и регионального отделения Банка России приветствовали участников мероприятия и пожелали удачи в игре.

В зале разместились более 120 участников, которые представили 20 игровых команд. В этот раз педагоги и учащиеся школ соревновались на равных – играли 16 ученических команд, 3 учительских коллектива, отдельную команду представил Департамент образования администрации городского округа во главе с Риммой Брядовой.

Соревновательный азарт захватил как детей, так и педагогов. Все стремились ответить на вопросы игровых раундов, решить финансовые задачки, разгадать секрет «черных ящиков», вспомнить историю денег. Чем отличается инвестиция от вклада? Как составить надежный пароль для гаджета? Как распознать финансовую пирамиду? Чей портрет можно увидеть «на просвет» на банкноте в 1000 рублей? На эти и многие другие вопросы искали ответы участники игры.

Среди учеников самой осведомленной в финансовых вопросах оказалась команда «Русичи», представляющая ярославскую школу №42. У педагогов победу одержала сборная команда школьных учителей Рыбинска. Победители были отмечены дипломами, а подарки от организаторов акции и приглашенных гостей получили все участники квиза. Сувениром особой значимости для каждого играющего школьника стала памятная монета «Ярославль – город трудовой доблести», выпущенная Банком России ко Дню Победы. Педагоги стали обладателям другой памятной монеты – «Учитель» из серии «Человек труда».

– Было очень приятно получить приглашение на игру и участвовать в этом полезном и прекрасно организованном мероприятии. Мы играли с большим азартом, радовались каждому правильному ответу, смеялись и аплодировали. Это было одно из самых интересных мероприятий учебного года. Я надеюсь, наша дружба с организаторами акции продолжится, а рыбинские школьники будут к ней активно подключаться. И отдельное спасибо за прекрасные подарки, – поделилась впечатлением директор школы №12 г. Рыбинска Юлия Демидова.

Для рыбинских и гаврилов-ямских школьников в этот день была также организована квест-экскурсия «История Ярославля через историю денег».

– Сегодня мы еще раз убедились с вами, что финансовая грамотность может быть нескучной, познавательной, веселой и увлекательной! Встретимся в следующем учебном году и продолжим наши занятия, – подвел итог насыщенному дню управляющий ярославским филиалом Фора-Банка Сергей Талов.