Слет молодежи ОДК-Сатурн объединил более 200 молодых специалистов

Рыбинское предприятие ОДК–Сатурн подвело итоги 45-го зимнего Слета молодежи. Ключевое мероприятие для молодых двигателестроителей ежегодно привлекает новые лица, способствуя укреплению корпоративных связей и преемственности поколений.

На ежегодный зимний слет ОДК-Сатурн съехались участники 18 команд. Среди гостей – представители омского «Филиала ОДК-Сатурн – ОМКБ», ЗАО «ВолгАэро», генерального спонсора мероприятия Банка ВТБ. В этом году организаторы сделали ставку на будущие кадры, расширив присутствие команд опорного вуза РГАТУ им. П. А. Соловьева, а также Рыбинского промышленно-экономического колледжа.

– Слет собрал представителей пяти новых команд. В их составе как сотрудники предприятия, так и студенты – будущие продолжатели славных традиций «Сатурна». Нам важно, чтобы они подключались к слетовскому движению. Работу с молодежью мы выстраиваем буквально со школьной скамьи, реализуем проект «Инженерные классы», заключаем целевые договоры с учащимися колледжей и вузов для непрерывной подготовки профессиональных кадров, – сказал заместитель генерального директора-управляющий директор ОДК-Сатурн, руководитель Ярославского регионального отделения Союза машиностроителей России Виктор Поляков.

Девизом слета и его ключевой темой стала фраза «в 45 всё только начинается». Её интерпретацию слетовцы представили в рамках самого зрелищного этапа – конкурса-приветствия. Также в творческую программу вошел конкурс на тему «Мы на Слет со своим изобретателем» и конкурс пародий, завершающий трехдневную программу слета.

Самым насыщенным традиционно стал спортивный блок. Лучших определяли в керлинге, вышибалах, спортивном ориентировании, большом теннисе и других видах. Из-за погодных условий изменился формат отдельных соревнований: вместо лыжных дисциплин организаторы провели беговые. Для успешного прохождения этапов участникам требовалась не только хорошая физическая подготовка, но и навыки креативного мышления, умение оперативно принимать решения и действовать в новых условиях.

– На работе мы проводим практически большую часть жизни и здорово, что у сотрудников корпорации существуют такие слеты. Они позволяют сменить обстановку и, что самое ценное, раскрыть свой потенциал. Возможно, новым участникам немного сложнее из-за недостатка опыта, но они ничуть не уступают своим коллегам по драйву и заряду энергии. Отмечу, что слеты способствуют успешной адаптации молодых работников в коллективе, укреплению командного духа, а также осознанию базовых принципов корпоративной культуры ОДК, – отметила начальник отдела по развитию молодежи ОДК Елена Матросова.

Победу в 45-м зимнем Слете молодежи завоевали «НаноЁжики». Также команда стала обладателем Кубка памяти Андрея Савина, который вручается за успехи в спортивных видах. 2-е место и Кубок памяти Сергея Лобастова за творческие выступления получила команда «Аэрофан». Тройку лидеров замкнула команда «КМС». Кубок Совета молодежи завоевала команда «Красная машина» омского филиала предприятия.