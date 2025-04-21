ОДК-Сатурн познакомил рыбинцев с процессом изготовления новейшего двигателя ПД-8

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» Союза машиностроителей России прошел день открытых дверей.

Более 600 человек познакомились с историей развития и производством авиационных двигателей, в том числе ПД-8.

Участникам акции представили направления работы ОДК-Сатурн и процесс создания двигателей. В литейном цехе они ознакомились с уникальными методами изготовления высокоточных деталей из жаропрочных сплавов и оборудованием для контроля качества отливок. Также гостям продемонстрировали этапы сборки и испытания опытных образцов современного двигателя ПД-8.

– Авиационный двигатель ПД-8 – это будущее российской авиации, уникальный отечественный проект. Мы пристально следим за новостями из Комсомольска-на-Амуре, буквально на прошлой неделе SJ-100 с нашими двигателями преодолел планку высоты в 11 тысяч метров. Сегодня у меня есть возможность показать дочери, где и над каким проектом работают её родители, показать производство, сборку и испытание двигателя, — отметил заместитель директора программы ПД-8 Андрей Нуколов.

Сотрудники ОДК-Сатурн подготовили для посетителей предприятия программу с учетом разновозрастной аудитории. Ее особенность – интерактивность: большинство материалов, деталей и готовых изделий можно потрогать.

В музее ОДК-Сатурн, где представлено более 30 экспонатов авиационной техники, в том числе линейка полноразмерных двигателей, ветеранам предприятия, сотрудникам и членам их семей рассказали, как зарождалось и развивалось авиационное моторостроение в России.

– ОДК-Сатурн посетили более 600 человек и не секрет, что многие здесь не впервые. Традиционно мы знакомим гостей с коллективом, рассказываем им, что представляет собой современное производство, какие наиболее интересные профессии существуют, чему может посвятить себя подрастающая смена. В этом году акция приурочена ко Дню космонавтики, и в музее мы рассказываем о связи предприятия с лунной программой, – отметил начальник управления социальных программ ОДК-Сатурн Александр Соколов.

В ОДК-Сатурн «Неделя без турникетов» Союза машиностроителей России проходит дважды в год. В 2025 году предприятие присоединилось к акции в 10-й раз. Акция «Неделя без турникетов» направлена на знакомство жителей с высокотехнологичным производством и перспективами его развития, расширение представления молодежи о создании газотурбинной техники и популяризацию востребованных на предприятии профессий.