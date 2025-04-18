ОДК переходит на отечественное ПО для проектирования авиадвигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех внедряет российское программное обеспечение.

На предприятиях корпорации расширили область применения отечественного ПО для проектирования деталей газотурбинных двигателей и управления технологической подготовкой производства. Актуальные задачи и проблемы цифровизации обсудили участники IV демо-дня ИЦК «Двигателестроение» в рамках XI Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство».

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов открыл демонстрационный день индустриального центра компетенции «Двигателестроение» в Рыбинске.

– В периметре Минпромторга действуют 16 ИЦК по разным отраслям промышленности и в торговле. В качестве первоочередных были определены 47 особо значимых проектов по созданию российских аналогов зарубежного ПО. К настоящему моменту завершены работы по 14 проектам, в которые компании вложили более 8 млрд рублей. Появившиеся решения уже внедряются на крупнейших предприятиях металлургии, химии, фармацевтики и в отдельных сегментах машиностроения, – подчеркнул Антон Алиханов.

На ИЦК «Двигателестроение» Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представила результаты работы по импортозамещению иностранных инженерных программ.

– ОДК выполняет все те задачи, которые поставлены перед двигателестроительной отраслью. Двигатели ПД-14 для среднемагистральных самолетов и ТВ7-117-СТ-01 для региональной авиации уже имеют сертификаты типа, сертификацию нового двигателя ПД-8 для ближнемагистральных самолетов планируем завершить до конца года. ОДК также создает линейку двигателей следующего поколения. Этому способствует реализация программы развития критических технологий, без которых невозможно двигаться вперед. Сегодня на предприятиях ОДК уже применяются передовые отечественные решения: цифровые двойники, искусственный интеллект, машинное зрение. Развитие отечественных технологий и создание конструкторских и инженерных программ – это путь к достижению полной технологической независимости отрасли двигателестроения, – отметил генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Александр Грачев.

С 2023 года ОДК реализует особо значимые проекты совместно с отечественными разработчиками ПО с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Общая сумма грантовой поддержки – 2 млрд рублей.

– Благодаря продуктивной работе с отечественными разработчиками мы уже перешли к четвертому этапу реализации проектов. Проект доработки и внедрения системы управления производством и цепочками поставок выполнен на 65,7%, а по разработке программных продуктов в области CAD и PLM – на 55,3%. Предприятия ОДК уже применяют отечественные решения в процессах проектирования газотурбинных двигателей, а также для управления требованиями и технологической подготовкой производства, – рассказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

На предприятиях ОДК продолжается внедрение ПО, разработанного российской компанией АСКОН. С начала реализации проекта в программных продуктах АСКОН реализовано более 850 функциональных требований ОДК. Выпущены новые версии систем CAD и PLM, которые уже применяются на промышленных предприятиях. Также внедрена MDM-система, которая позволяет управлять требованиями, централизуя и стандартизируя различные справочники.

На пермском предприятии ОДК-Авиадвигатель с помощью российских решений конструкторы могут проектировать детали газотурбинных двигателей, управлять нормативно-справочной информацией и технологической подготовкой производства.

В феврале 2025 года началась тестовая эксплуатация новейшей российской системы управления производством и цепочками поставок, разработанной совместно с компанией «НПЦ «1С». Система позволяет в едином цифровом пространстве планировать производственные процессы и контролировать выполнение задач. После апробации отечественное ИТ-решение будет внедряться на всех предприятиях корпорации.

Результаты работы и особо значимые проекты продемонстрированы на IV демо-дне ИЦК «Двигателестроение», основным организатором которого является Объединенная двигателестроительная корпорация. Мероприятие проводится совместно с Минпромторгом России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» и Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ).

Напомним, XI Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» проходил с 17 по 18 апреля в Рыбинске.

Кроме того, правительственная делегация посетила рыбинское предприятие ОДК-Сатурн, где Антон Алиханов вручил коллективу предприятия государственные награды.

Представители Минпромторга ознакомились с работой цехов, где собирают новые авиационные двигатели ПД-8 для ближнемагистральных пассажирских самолетов «Суперджет». Предприятие готовится к запуску двигателей в серийное производство. Летные испытания самолета с двигателями ПД-8 в настоящее время проходят в соответствии с планом.

Кроме того, министру доложили о результатах работы ИЦК «Двигателестроение» и продемонстрировали реализуемые Объединенной двигательной корпорацией особо значимые проекты, такие как: доработка и внедрение системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией и импортозамещение программных продуктов для проектирования деталей авиадвигателей из полимерных и композиционных материалов.

Члены делегации ознакомились с программами импортозамещения в области создания судовых двигателей и агрегатов. ОДК-Сатурн является единственным предприятием в России, обладающим компетенциями по разработке и изготовлению такой продукции в диапазоне мощностей от 4 до 20 МВт.

За высокие достижения в развитии отечественного судостроения Антон Алиханов вручил коллективу ОДК-Сатурн орден «За морские заслуги». Высокую государственную награду из рук министра промышленности и торговли принял заместитель генерального директора-управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

– Высокое качество работы ОДК-Сатурн хорошо заметно. Мы со своей стороны ставим большие задачи, связанные с вашими проектами по импортозамещению. Поздравляю вас с этими высокими наградами президента нашей страны, – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Также за значительный вклад в обеспечение поставок востребованных образцов газотурбинной техники сотрудники предприятия были удостоены ордена Дружбы и пяти медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

– Тысячи специалистов на предприятиях ОДК Госкорпорации Ростех решают важнейшие задачи отечественного двигателестроения. ОДК-Сатурн первым среди наших предприятий получило орден «За морские заслуги». Эта награда подчеркивает высокий профессионализм каждого сотрудника и их вклад в развитие одной из важнейших отраслей промышленности – судостроение. Успехи всех наших предприятий – это вклад в общее дело и мотивация для новых достижений, – сказал генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Александр Грачев.

Сейчас на предприятии работает больше 21 тысячи сотрудников. ОДК-Сатурн постоянно улучшает условия труда, реализует программы повышения квалификации и подготовки высококвалифицированных специалистов.

– Сегодня ОДК-Сатурн является головным предприятием по разработке, серийному производству и ремонту всех морских газотурбинных двигателей и агрегатов на их основе для российского судостроения. Я горжусь рыбинскими моторостроителями, создающими инновационные образцы морской газотурбинной техники. Столь значимая награда ОДК-Сатурн – это высокая оценка труда всего коллектива, – сказал заместитель генерального директора-управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн, Герой Труда РФ Виктор Поляков.

Глава Минпромторга отметил актуальность технологического лидерства в области создания отечественных газотурбинных двигателей и тех вызовов, которые стоят сегодня перед страной и перед двигателестроительной отраслью. Они дают толчок к развитию и нацеливают на решение поставленных государством задач.