Студенты «Крыльев Ростеха» решают актуальные конструкторские задачи в ОДК-Сатурн

На рыбинском предприятии ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) студенты конструкторских направлений профессионально-образовательного трека «Крылья Ростеха» защитили индивидуальные проекты.

Будущие инженеры выполнили опытно-конструкторские работы, что позволило им изучить цикл изготовления деталей для авиационных двигателей.

С первого курса студенты «Крыльев Ростеха», которые обучаются в РГАТУ имени П.А. Соловьёва, трудоустраиваются на ОДК-Сатурн в качестве стажеров. Они развивают и закрепляют профессиональные компетенции непосредственно на предприятии, участвуют в выполнении реальных производственных задач.

– Мы ставим перед студентами трека «Крылья Ростеха» задачи, ориентированные на актуальные опытно-конструкторские работы. Также подключаем ребят к доводке двигателей: они выполняют работы параллельно с ведущими инженерами, сравнивая и анализируя результаты. Это позволяет им под руководством опытных наставников получать уникальные знания и богатый практический опыт. По итогам каждого семестра мы проводим срез знаний, и наши студенты показывают хороший результат, – сказал начальник ОКБ-1 ОДК-Сатурн Вячеслав Бушманов.

Студенты третьего курса на предприятии ОДК-Сатурн защитили индивидуальные планы развития по двум компетенциям – аддитивным технологиям и конструкторскому проектированию. Стажеры показали знания по разработке, изготовлению, а также контролю качества изделий, полученных с применением аддитивных технологий. Кроме того, они разрабатывали математические модели и чертежи деталей, которые используются при производстве современных двигателей.

Второкурсники также защитили конструкторские работы, а их старшие коллеги с четвертого курса – проекты по газодинамическим расчетам.

ОДК-Сатурн готовит высококвалифицированных специалистов совместно с Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П.А. Соловьёва и Московским авиационным институтом в рамках профессионально-образовательного трека «Крылья Ростеха». Всего по целевой программе обучается 98 человек.

Для подготовки инженеров нового формата разработана уникальная программа. Она включает получение навыков в рамках индивидуальной образовательной траектории под руководством наставников и высококвалифицированных сотрудников. В результате выпускники смогут без дополнительной подготовки приступить к работе в подразделениях ОДК-Сатурн.

«Крылья Ростеха» — образовательно-профессиональный трек подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемый под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится почти 1600 студентов по 14 направлениям подготовки.