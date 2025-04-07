ОДК-Сатурн обучил более 100 профессиональных наставников в 2024 году

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) подвели итоги обучения трех категорий наставников – кураторов-менторов, мастеров-наставников и инструкторов.

Всего в 2024 году программу подготовки прошли 122 наставника. Сегодня они выполняют ключевую роль во внутреннем профессиональном обучении.

В 2024 году в ОДК-Сатурн было инициировано внедрение единого корпоративного подхода к подготовке высококвалифицированных специалистов. На предприятии закрепили новые категории профессиональных наставников – инструктор, мастер, куратор-ментор и специалист производственного обучения. Их подготовка проводится в рамках программы «Обучение обучающих».

– В целях совершенствования системы наставничества в ОДК-Сатурн мы присоединились к проекту ОДК, который на основе лучших практик ОДК-УМПО, на базе которого открылся в 2023 году и действует современный производственно-учебный центр авиационного комплекса Госкорпорации Ростех, унифицировал подходы в подготовке наставников корпорации. Программа дает возможность расширить компетенции наставников различных категорий для комплексной адаптации вновь принятых сотрудников. В минувшем году квалификацию повысили 122 наставника. В 2025 году также планируется обучить не менее 100 наставников, — отметила директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

Сотрудники изучают нормативно-правовую базу и систему профессиональных стандартов в наставничестве, получают знания в области управления персоналом, педагогики и психологии. Занятия проводятся специалистами уфимского предприятия с применением инновационных образовательных технологий, которые способствуют повышению эффективности освоения материала.

Обучение по категориям мастер-наставник и куратор-ментор включает защиту проекта развития системы наставничества в цехе и стажировку на базе ПК «Салют». По итогам освоения программы наставники получают удостоверения государственного образца.

– В мои обязанности как куратора-ментора входит планирование потребности управления технического контроля в кадрах, подбор инструкторов, мастеров-наставников и оценка их работы, контроль выполнения показателей учеников. За минувший год в управление технического контроля пришли более 100 новых сотрудников, поэтому потребность в наставниках очень велика. Обучение дало мне возможность использовать лучшие практики корпорации, развить свои лидерские качества и посмотреть на систему наставничества с другой стороны, – сказал главный контролер ОДК-Сатурн, куратор-ментор Валерий Гречин.

В дальнейшем программа подготовки наставников в ОДК-Сатурн будет полностью адаптирована под предприятие – амбассадоры компании проходят образовательный курс для самостоятельного обучения инструкторов-наставников.