Около 9 тысяч ярославских школьников уже освоили основы финансовой грамотности и предпринимательства на Всероссийской олимпиаде ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Около 9 тысяч ярославских школьников уже освоили основы финансовой грамотности и предпринимательства на Всероссийской олимпиаде

28.03.2025, 9:09, Новости
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Ярославская область в этом году стала одним из регионов, в которых прошли официальные открытия.

Такой площадкой стала средняя школа №28, старшеклассники которой познакомились с особенностями вербовки в дропперы, а затем на примерах научились отличать официальные объявления о работе от мошеннических, завлекающих в дропперскую деятельность.

Ученики 1–11 классов по всей стране осваивают основы управления личными финансами и развивают предпринимательское мышление, решая практико-ориентированные задачи.
Средний процент полностью верных решений составляет более 40 процентов, что демонстрирует осознанный подход участников к решению задач и их готовность разбираться в непростых финансовых сценариях. Интерес к олимпиаде распределяется практически равномерно между учащимися начальной школы и 5–11 классов.

В Ярославской области наиболее активно в олимпиаде участвуют ученики школ Ярославля (около 3900 человек), Рыбинска (1500), Гаврилов-Ямского (более 650), Тутаевского (520) и Переславского (350) районов. Всего в первые две недели к Олимпиаде присоединились около 1,7 млн школьников России.

Промежуточные результаты олимпиады показали, что лучше всего учащиеся справляются с заданиями, связанными с планированием бюджета и финансовыми решениями в городской среде. Так, порядка 60 процентов участников успешно прошли задачу «Праздник с умом», где нужно грамотно распределять средства на организацию мероприятия, а около половины справились с заданием «Экологичный город», изучая принципы разумного потребления и долгосрочного управления финансами. Незначительные трудности (около 30% правильных решений) у школьников возникли при решении задачи «Финансовый лабиринт», где дети учатся накапливать, инвестировать и избегать финансовых ловушек, а также в кейсе «Кофейня», который моделирует сценарии предпринимательской деятельности и требует стратегического подхода к бизнесу.

До 3 апреля включительно школьники могут бесплатно принять участие в олимпиаде. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, учителя — благодарственные письма.

Олимпиада организована Национальными приоритетами, Банком России, Министерством финансов России, Министерством экономического развития России и образовательной платформой Учи.ру в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие проходит при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».


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