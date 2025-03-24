Гидроэнергетики КВВ ГЭС провели экологические уроки к Дню воды

«История воды: от ручья до света» – экологический урок в формате интерактивной презентации провели гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал РусГидро) для детей к Всемирному Дню водных ресурсов.

Мероприятие прошло при поддержке отдела охраны окружающей среды администрации Рыбинска.

Первое занятие прошло в детском саду № 105. Гидроэнергетики подарили детям альбомы для рисования, тематические книжки– раскраски и сканворды на тему гидроэнергетики.

В художественной школе мероприятие к Дню воды началось со знакомства подростков с Рыбинской ГЭС и принципами работы гидроэлектростанции.

В этом году КВВ ГЭС поддержал проект юных ярославских экологов «Дети Волге: Сохраним для будущего!». К Дню воды участники областной экологической старт-сессии для участников турнира «Эколидеры Ярославии» прошли первый этап проекта: виртуальное путешествие по реке Волге от истока до впадения в Каспийское море. Участники сессии ознакомились с наиболее острыми экологическими проблемами Волги.

Завершила неделю мероприятий к Дню воды встреча гидроэнергетиков с первоклассниками школы №28 г. Рыбинска. Участники экологической беседы вспомнили о полезных привычках и бережном отношении к природным ресурсам.

Познавательные экологические уроки для воспитанников детских садов и учащихся школ Рыбинска экологи и гидроэнергетики проводят традиционно к Дню воды. Главной целью экологических мероприятий организаторы ставят формирование у подрастающего поколения осознанно-правильного отношения к водным ресурсам.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»