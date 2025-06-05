К Дню защиты окружающей среды вблизи Рыбинской ГЭС прошел пленэр

В День защиты окружающей среды вблизи Рыбинской ГЭС прошел пленэр «Энергия волжских просторов».

В творческом мероприятии приняли участие воспитанники художественных школ Рыбинска и Угличского муниципального района.

Организаторами межмуниципального конкурса пленэрных работ выступили гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС и отдел охраны окружающей среды администрации города Рыбинска. Конкурс нацелен на формирование у школьников представления об альтернативных источниках энергии, повышение их осведомленности о важности чистой энергетики, бережного отношения к окружающей среде и интереса к проблемам экологии родного края.

Художественный конкурс – также один из проектов, посвященных юбилейным датам Каскада Верхневолжских ГЭС: 85-летию Угличской ГЭС и 70-летию ввода в промышленную эксплуатацию Угличского и Рыбинского гидроузлов. Архитектурные ансамбли Угличской и Рыбинской ГЭС – объекты культурного наследия, памятники архитектуры федерального значения. Уникальные ГЭС Верхней Волги, построенные в стиле сталинского ампира, изображали художники советского времени. Сегодня изящество и мощь верхневолжских гидроузлов отразится в работах юных художников.

Работы победителей конкурса будут включены в печатные издания, посвящённые филиалу ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» и размещены на информационных интернет-площадках городов Рыбинска и Углича.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»