Гидроэнергетики КВВ ГЭС подарили Угличской ЦРБ медицинское оборудование для новорожденных

Каскад Верхневолжских ГЭС (филиал РусГидро) накануне Дня энергетика провел одиннадцатую благотворительную акцию «Рожденные энергией»: гидроэнергетики подарили медицинское оборудование акушерскому отделению Угличской ЦРБ.

В этом году угличские медики получили в дар от РусГидро линейный датчик для аппарата УЗИ экспертного класса. Это оборудование необходимо врачам для проведения эхокардиологического скрининга новорожденных. По словам Александра Михайлова, врача ультразвуковой диагностики, за счет высокой частоты сигнала датчик позволяет получить изображение с высоким разрешением.

Более десятка лет Каскад Верхневолжских ГЭС отмечает профессиональный праздник День энергетика, организуя благотворительную акцию «Рожденные энергией». За предыдущие годы гидроэнергетики подарили родильному отделению рыбинской больницы №1 фетальные мониторы, гематологический анализатор, тромбоэластограф, датчики для аппарата УЗИ, систему регистрации отоакустической эмиссии для объективного аудиологического обследования новорожденных. Медики акушерского отделения Угличской ЦРБ получили от Каскада Верхневолжских ГЭС фетальный монитор матери и плода, автоматический анализатор для измерения билирубина у новорожденных, холодильное фармацевтическое оборудование, ультразвуковой линейный датчик для аппарата ультразвуковой диагностики.

Цель проекта «Рожденные энергией» – оснащение родильных домов, перинатальных центров и родильных отделений больниц в городах, где расположены объекты компании, дорогостоящим диагностическим и реабилитационным оборудованием. Приобретенное в рамках проекта «Рожденные энергией» оборудование способствует повышению достоверности исследований и эффективности лечебных процедур. Оно предназначено как для выхаживания новорожденных, так и для более точной и своевременной диагностики патологии у беременных женщин.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»