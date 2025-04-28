Топ-5 причин выбрать микроигольчатый RF-лифтинг

Микроигольчатый RF-лифтинг – инновационная малоинвазивная процедура в сфере омоложения, пользующаяся все большей популярностью среди женщин и мужчин. Этот метод сочетает в себе действие радиочастотного тепла и микроигл, проникающих в дерму для стимуляции естественного процесса регенерации клеток.

Исследования показывают, что микроигольчатый RF-лифтинг обладает рядом уникальных преимуществ перед другими методами омоложения. На фоне конкурентов этот вид лифтинга выделяется своей эффективностью, отсутствием осложнений и минимальной реабилитацией после сеанса.

Показания к процедуре

опущение век,

«поплывший» овал,

снижение тургора кожи,

расширенные поры,

акне и постакне,

стрии и рубцы

Механизм действия микроигольчатого RF-лифтинга

Технология сочетает в себе две мощные методики омоложения кожи: воздействие микроиглами и радиочастотными волнами. Этот процесс основан на применении сверхтонких микроигл, через которые проходят радиоволны, действующие на глубокие слои дермы от 2 до 4 мм. Механизм действия такого лифтинга заключается в том, что микроиглы создают микротравмы, пробуждая естественные регенеративные процессы. А радиочастотные волны проникают в ткани, прогревая их, что способствует сокращению коллагеновых волокон и уплотнению дермы.

Топ-5 причин выбрать микроигольчатый RF-лифтинг