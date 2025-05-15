Аида Каратян астролог – отзывы и вся правда об эзотерике

Аида Каратян – астролог не имеющий официального сайта и представительств ни в одной из социальных сетей, кроме Вконтакте. Женщина поддерживает образ таинственности, не раскрывая о себе минимальных сведений. Ведет два личных профиля в ВК и сообщество на 12.3 тысяч участников, везде предлагая услуги частного консультирования, вероятно, прибегая не только к астрологии, но и другим оккультным, а также магическим практикам. Подтверждений этому нет. Догадка сделана по косвенным признакам и отдельным публикациям автора.

Из статьи вы узнаете, какими мотивами в работе движима астролог Аида Каратян, отзывы и мнения о ней реальных клиентов, а также иные детали нашего расследования.

Для тех, кто интересуется астрологией, полезным ресурсом может стать сайт Vedmochka.Net, где представлены рейтинг астрологов , предоставляющие качественные прогнозы и аналитические материалы.

Обзор астрологической деятельности Аиды Каратян

Судя по имеющимся данным на странице ВКонтакте, Аида Каратян – астролог ведического профиля, родившаяся 12 мая 1973 г. Проживает в Москве, родом из Армении. Собственно, дальше этих подробностей в изучении ее биографии продвинуться не удалось, так как история жизни Каратян остается загадкой, как и ее профессиональная сторона.

По части контента, эзотерик больше уделяет внимание мантике (гадательным техникам) и ритуалам, нежели астрологическим исследованиям – гороскопам и прогнозам. Публикуются рекомендации по выбору оберегов, талисманов, «правильной» одежды, даются около-психологические наставления для пар и семей. Часто можно увидеть описания и инструкции ко всякого рода заговорам и обрядовым техникам.

Несмотря на имеющиеся просмотры и лайки под записями астролога Аиды Каратян, отзывы – дефицитное явление. Аудитория игнорирует посты, не высказывая малейшего желания поделиться мнением или обсудить новый материал автора. Однако благодаря сохранившимся в истории веб-выдачи комментариям из паблика Аиды, мы нашли этому объяснение. Оказалось, отзывы были, но их удалили из-за резко отрицательного посыла.

Посмотрим, какие рабочие моменты еще удастся прояснить.

Услуги и прайс эксперта

Аида Каратян практикует частное консультирование, обещая помочь в решении многих вопросов:

выбор и смена профессии, карьерный рост, раскрытие потенциала, истинного предназначения; переезды, определение благоприятных мест жительства; улучшение финансового состояния/дел в бизнесе; проблемы взаимоотношений в паре/браке; налаживание других сфер жизни.

Точная стоимость приемов и «вмешательств» неизвестна, но опираясь на отзывы клиентов астролога Аиды Каратян, 2-х месячное партнерство со специалистом может стоить 40 000 рублей. Детали ниже.

Астролог Аида Каратян – отзывы реальных людей на форумах и сайтах

Как и многие другие представители потусторонних искусств, зарабатывающих на этом деньги, Каратян в ВК ведет специальную колонку, отведенную под отзывы исключительно в превосходной форме. Ждать появления в их числе негативных комментариев не приходится, этот момент на контроле у администрации группы.

Если хотите знать неискаженную правду об астрологе, разыскивать ее нужно на независимых сервисах. Так мы и поступили, выяснив, что Аида фигурирует в нескольких скандалах с обманом минимум на 42 000 рублей. Наша редакция искала и другие точки зрения на ситуацию, но не обнаружила иных рецензий, кроме в высшей степени критичных.

Итоги

Аида Каратян – астролог, репутация которой скомпрометирована гневными отзывами клиентов, оставленными ею без пояснений. Зная этот факт, взвешенно обдумайте перспективу сотрудничества с предсказательницей, чтобы не жалеть о сделанном решении.