В 2024 году Каскад Верхневолжских ГЭС реализовал 25 благотворительных проектов ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В 2024 году Каскад Верхневолжских ГЭС реализовал 25 благотворительных проектов

24.01.2025, 17:17, Детали
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Участниками благотворительной программы Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал РусГидро) в 2024 году стали более 20 учреждений Ярославской области.

Благотворительная помощь на общую сумму более трех миллионов рублей оказана социальным, образовательным учреждениям, спортивным школам, учреждениям культуры и Угличской центральной районной больнице.

Более миллиона рублей энергетики направили на поддержку детских спортивных школ Рыбинска и Углича: закупили спортивный инвентарь, обеспечили проведение турниров по спортивной борьбе, акробатике, плаванию, парусному спорту, самбо и шахматам.

Коллектив Отрадновской сельской школы при поддержке гидроэнергетиков реализовал проект «Закоулочные экскурсии». На средства КВВ ГЭС в школе-интернате №1 благоустроена игровая зона на школьной территории, в школе-интернате № 2 оборудована зона отдыха учащихся с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями, в дефектологический кабинет Центра помощи детям поставлена новая мебель.

В рамках программы корпоративной благотворительности продолжилось сотрудничество с Рыбинской археологической экспедицией, была оказана поддержка в проведении исследования памятника археологии XI-XVI веков «Усть-Шексна». Традиционно гидроэнергетики оказали помощь в организации и проведении Дня памяти Мологи.

В декабре 2024 Каскад Верхневолжских ГЭС провел одиннадцатую благотворительную акцию «Рожденные энергией»: гидроэнергетики подарили медицинское оборудование акушерскому отделению Угличской ЦРБ, а перед Новым годом передали наборы иллюстрированных тактильных книг для слабовидящих детей в Ярославскую областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих, угличский детский сад «Теремок» и детский сад № 10 в г. Рыбинске.


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