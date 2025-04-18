«Ювентус» и «Ньюкасл» могут совершить громкий обмен Дугласа Сантоса на Сандро Тонали ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Ювентус» и «Ньюкасл» могут совершить громкий обмен Дугласа Сантоса на Сандро Тонали

18.04.2025, 11:21, Новости
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Итальянский гранд «Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Туринский клуб готов включить в потенциальную сделку своего игрока Дугласа Луиса, чтобы снизить финансовые затраты на трансфер. А пока туринцы сосредоточены на финише в топ-4 Серии А. Выгодные котировки на оставшиеся матчи «Старой Синьоры» предоставят россия букмекерские конторы, которые представлены в полном своем многообразии на сайте «РБ».

По информации журналиста Даниэле Лонго, «Ньюкасл» не намерен рассматривать предложения ниже 70 миллионов евро за своего полузащитника. При этом окончательное решение о будущем итальянского футболиста пока не принято.

«Ювентус», давно проявляющий интерес к Тонали, планирует использовать непростую ситуацию Дугласа Луиса в Турине для осуществления трансфера. Примечательно, что «Ньюкасл» рассматривает бразильского полузащитника как потенциальную замену Бруно Гимарайншу, который может перейти в «Манчестер Сити».

Туринский клуб планирует сделать предложение летом, которое будет включать Дугласа Луиса и денежную компенсацию в размере 30 миллионов евро. Такая сделка может помочь «Ювентусу» решить сразу две задачи: продать футболиста, не входящего в планы команды, и приобрести желаемого игрока в центр полузащиты.


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